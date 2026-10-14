送魚送米 宜蘭南山村長候選人、壯圍鄉代候選人家人賄選交保

宜蘭昨天查到冬山鄉村長候選人送米行賄，今又傳出有人送冷凍魚尋求支持。宜蘭地檢署展開大動作搜索，查獲壯圍鄉張姓鄉代候選人的家人送冷凍魚尋求支持、大同鄉潘姓村長候選人送米，經偵訊後認定違反選罷法，潘男以8萬元交保，其兩位樁腳各3萬元交保；壯圍鄉張姓鄉代候選人請回，家人3萬元交保。

全台各地查賄行動不斷，最近宜蘭五合一選舉各候選人陸續成立競選總部，參選陣營擔心連送個便當也可能被當成賄選，吃上官司。

宜蘭地檢署日前接獲檢舉，大同鄉南山村潘姓村長候選人涉嫌從上個月起，向村內具有投票權民眾送米，要對方在投票時支持；至於壯圍鄉民代表張姓候選人，他的家人為了讓張男當選，竟然贈送冷凍魚給有投票權的鄉親。

檢察官指揮警調前往兩地、大動作搜索24處，並傳喚23人到案說明。經檢察官張立言、林永、彭鈺婷及陳奕翔等人漏夜訊問，認定大同鄉候選人潘男及林姓、陳姓樁腳，壯圍鄉張姓候選人的家人，共4人違反選罷法，裁定交保候傳，後續將擴大追查有無其他收賄共犯。

最近五合一選舉各陣營都陸續成立競選總部，邀請鄉親參與衝人氣並且招待吃喝，但近日送禮遭查賄的案件頻傳，風聲鶴唳，今天就有縣議員候選人評估在成立競總時若送便當給民眾，擔心觸法。

宜蘭地檢署表示，賄選不限現金，發放物資、招待旅遊餐宴等，只要與投票意向掛鉤即屬違法，最高啊處10年徒刑、併科千萬罰金，收賄者也有3年以下刑責，呼籲民眾踴躍檢舉，撥0800-024-099專線檢舉，最高獎金2千萬元。