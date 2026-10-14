快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

不只送白米餐券還被搜出「紅包」 台南3里長候選人交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署據報，佳里區文新里某里長候選人9月下旬涉以舉辦歡慶中秋免費餐會方式行賄，昨當場查獲紅包23包，每包內含現金2千元外，六甲區七甲里及仁德區上崙里有里長候選人涉以發放白米、義剪及兌換餐食等行賄，3里長候選人分以12萬、8萬及5萬元交保

檢方指出，佳里區文新里某里長候選人於今年9月下旬，涉以舉辦歡慶中秋免費餐會方式，每戶限1人參加，藉以行賄當地具有投票權選民多人。

主任檢察官黃齡慧、檢察官陳擁文昨指揮佳里警分局，持法院核發搜索票搜索，查獲紅包23包，每包內含現金2000元，合計共4萬6000元，並傳訊候選人等人到案調查。經檢察官訊問後，認候選人涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，犯嫌重大，但無羈押必要，諭知12萬元交保候傳。

同時，檢方據報六甲區七甲里某里長候選人於今年7月下旬，涉利用該里某團體出遊機會，以假借捐贈該團體早餐及發放包裝米（每包價值200元）方式，藉以行賄當地選民多人。

主任檢察官郭書鳴、檢察官顏煜承昨指揮麻豆警分局、台南市調查處及刑事局偵八大隊，傳訊候選人等人到案調查，經檢察官訊問後，認候選人涉犯公職人員選舉罷免法中假借捐助名義行賄罪嫌，犯嫌重大，但無羈押必要，諭知8萬元交保候傳。

此外，檢方也獲報仁德區上崙里某里長候選人及配偶，今年6月中旬涉在其服務處，以舉辦端午義剪送餐券活動，提供免費剪髮及可兌換餐食（價值共約400元）等方式，藉以行賄當地選民多人。

主任檢察官錢鴻明、檢察官廖羽羚於本月8日指揮歸仁警分局，傳訊候選人等人到案調查。經訊問後，認候選人及配偶均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，就其配偶部分諭知3萬元交保，另候選人部分聲請羈押，經台南地院裁定5萬元交保。

台南地檢署據報，佳里區文新里、六甲區七甲里及仁德區上崙里有里長候選人涉賄選，昨在文新里某里長候選人當場查獲紅包23包，每包內含現金2千元。聯合報系資料照
台南地檢署據報，佳里區文新里、六甲區七甲里及仁德區上崙里有里長候選人涉賄選，昨在文新里某里長候選人當場查獲紅包23包，每包內含現金2千元。聯合報系資料照

白米 里長 紅包 交保 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

社區理事長選里長送百份超過千元禮品給里民 檢方今起訴涉賄選

涉1000元至3000元現金家戶買票 苗檢聲押竹南民代表參選人之父

嘉縣村長參選人挪用電廠基金招待涉賄 檢聲押遭駁回

宗教協會善款疑挪作選舉經費 花蓮議員參選人楊悟空遭羈押禁見

相關新聞

長榮班機降落驚魂！醉男機艙內點火燒前座螢幕 下場曝光

何姓男子今年5月間搭乘長榮航空班機返國時，班機才剛落地滑行，準備至閘道口讓乘客下機期間，他突然點燃手中的打火機，燒灼座位前方的螢幕，刺鼻的燒焦味引起乘客驚恐，桃園地檢署偵查終結，將他依危害飛航安全及毀損等罪嫌起訴。

疑以人頭詐領助理費涉貪 新北市議員連斐璠遭聲押禁見

新北市議員連斐璠涉嫌長年以人頭詐領上百萬議員助理費及相關補助，新北地檢署昨指揮廉政署搜索包括連斐璠住所、議員會館及服務處共17處，約談連斐璠、連的丈夫兼辦公室主任蔡定達和人頭助理等共24人。檢察官經漏夜複訊，將連斐璠夫婦依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，向法院聲押禁見；新北地方法院預計下午2點30分開羈押庭。

花蓮市長參選人張榮法涉反滲透法遭搜索 6萬元交保

前新黨副發言人、今年以無黨籍參選花蓮市長的張榮法，疑似接受境外敵對勢力指示、委託或資助從事競選活動，檢調搜索其住處並帶人訊問，訊後認定涉犯反滲透法罪嫌重大，不過無羈押必要，以6萬元交保。

涉詐助理費新北6連霸議員連斐璠遭聲押 地方憂牽動年底議員選情

現任新北市議員連斐璠雖早已宣布不再競選連任，但此案仍為永和區地方政壇拋下震撼彈，地方人士觀察，永和傳統政治版圖雖屬藍大於綠，但連斐璠涉案是否帶動選票移轉，仍有待後續觀察。

送魚送米 宜蘭南山村長候選人、壯圍鄉代候選人家人賄選交保

宜蘭昨天查到冬山鄉村長候選人送米行賄，今又傳出有人送冷凍魚尋求支持。宜蘭地檢署展開大動作搜索，查獲壯圍鄉張姓鄉代候選人的家人送冷凍魚尋求支持、大同鄉潘姓村長候選人送米，經偵訊後認定違反選罷法，潘男以8萬元交保，其兩位樁腳各3萬元交保；壯圍鄉張姓鄉代候選人請回，家人3萬元交保。

不只送白米餐券還被搜出「紅包」 台南3里長候選人交保

台南地檢署據報，佳里區文新里某里長候選人9月下旬涉以舉辦歡慶中秋免費餐會方式行賄，昨當場查獲紅包23包，每包內含現金2千元外，六甲區七甲里及仁德區上崙里有里長候選人涉以發放白米、義剪及兌換餐食等行賄，3里長候選人分以12萬、8萬及5萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。