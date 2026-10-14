不只送白米餐券還被搜出「紅包」 台南3里長候選人交保

台南地檢署據報，佳里區文新里某里長候選人9月下旬涉以舉辦歡慶中秋免費餐會方式行賄，昨當場查獲紅包23包，每包內含現金2千元外，六甲區七甲里及仁德區上崙里有里長候選人涉以發放白米、義剪及兌換餐食等行賄，3里長候選人分以12萬、8萬及5萬元交保。

檢方指出，佳里區文新里某里長候選人於今年9月下旬，涉以舉辦歡慶中秋免費餐會方式，每戶限1人參加，藉以行賄當地具有投票權選民多人。

主任檢察官黃齡慧、檢察官陳擁文昨指揮佳里警分局，持法院核發搜索票搜索，查獲紅包23包，每包內含現金2000元，合計共4萬6000元，並傳訊候選人等人到案調查。經檢察官訊問後，認候選人涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，犯嫌重大，但無羈押必要，諭知12萬元交保候傳。

同時，檢方據報六甲區七甲里某里長候選人於今年7月下旬，涉利用該里某團體出遊機會，以假借捐贈該團體早餐及發放包裝米（每包價值200元）方式，藉以行賄當地選民多人。

主任檢察官郭書鳴、檢察官顏煜承昨指揮麻豆警分局、台南市調查處及刑事局偵八大隊，傳訊候選人等人到案調查，經檢察官訊問後，認候選人涉犯公職人員選舉罷免法中假借捐助名義行賄罪嫌，犯嫌重大，但無羈押必要，諭知8萬元交保候傳。

此外，檢方也獲報仁德區上崙里某里長候選人及配偶，今年6月中旬涉在其服務處，以舉辦端午義剪送餐券活動，提供免費剪髮及可兌換餐食（價值共約400元）等方式，藉以行賄當地選民多人。

主任檢察官錢鴻明、檢察官廖羽羚於本月8日指揮歸仁警分局，傳訊候選人等人到案調查。經訊問後，認候選人及配偶均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，就其配偶部分諭知3萬元交保，另候選人部分聲請羈押，經台南地院裁定5萬元交保。