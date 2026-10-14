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法務部前專委羅吉旺遭控幫討債查收容人個資 二審再獲判無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

法務部綜合規劃司前專門委員羅吉旺被控於2021年為替人討債，查詢李姓男子是否人在看守所，並回報「有--禁見--銀行法」，檢方依刑法洩密及個人資料保護法等罪嫌起訴，一審獲判無罪。檢方提上訴，台灣高等法院今判決駁回上訴，羅再度獲判無罪。

檢方指出，羅吉旺2017年7月至2020年7月1間，擔任法務部綜合規劃司專門委員，督導轄下國會聯絡組及新聞公關組業務，以及與法務部矯正署業務協調聯繫事項。

2018年3月間，羅吉旺透過林姓友人認識蕭姓男子，蕭從而得知羅於法務部任職，且有查詢受刑人假釋結果的管道。2021年2月間，蕭為了替友人向李討債，欲確認對方是否在監，於是二度用LINE傳送「我一個朋友說在裡面，編號2565，名，李〇〇，我想確認是不是跟狀況如何」、「大哥如果想查詢人在台北看守所得狀況有門路嗎」等給羅吉旺。

檢方指控，羅吉旺收到訊息後，利用自身對矯正署的影響力，指示不知情的承辦人查詢，回傳「有--禁見--銀行法」給蕭，認為羅涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪、個資法公務員假借職務上機會非法利用他人個人資料等罪嫌。

一審認為，羅吉旺行為時已退休，不具公務員身分，過程中也未因此取得金錢、禮品等利益，與個資法公務員假借職務上機會非法利用他人個人資料罪要件不符。

一審指出，羅吉旺與李互不認識，也不知蕭詢問目的，難認羅有任何損害李財產、名譽、自由、身體、生命等利益意圖存在，判決無罪。檢方不服判決提上訴，高院今上午再度判決羅無罪。

法務部。聯合報系資料照
法務部。聯合報系資料照

討債 個資 法務部

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