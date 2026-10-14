快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運移訓補助溢領8400元 克拉術協會前執秘張凱鳳獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中華民國克拉術協會前執行秘書張凱鳳，涉嫌在杭州亞運培訓隊賽前國內移地訓練計畫中，填寫不實單據向國家運動訓練中心核銷費用，溢領8400元，涉犯刑法行使業務登載不實文書、詐欺取財罪嫌。台北地檢署考量張女認罪，繳回款項，給予緩起訴處分，支付公庫2萬元。

2007年克拉術世錦賽中，張凱鳳曾在70公斤以上級摘金，奪得台灣史上第一面金牌，褪下戰袍後取得國際總會頒發的二星級國際裁判，2021年間，張女擔任中華民國克拉術協會執秘，負責業務執行、經費報銷，2021年10月以「2022杭州亞運」名義，檢附培訓隊參加國際性綜合運動賽會實施賽前國內移地訓練計畫，向國訓中心申請全隊31人同年月6天的宜蘭、台中、屏東、台東、花蓮行移地訓練補助計畫。

國訓中心在同年10月29日審核，以安全性考量避免長途車程，修訂在11月8日至13日至宜蘭、台東2地訓練，參訓人員同樣31人，國內移訓標準補助每人每日住宿1600元、膳雜費200元，及交通費等，共計35萬5400元，其中住宿、交通費用是暫定額度，須檢附單據核實報銷。

檢方查出，國訓中心補助未通過，培訓隊早就開始移地訓練，實際上於同年10月25日至30日到宜蘭、屏東、台東、花蓮4處移訓，住宿費共計9萬6764元，由張女代墊款項。

緩起訴指出，張女明知原訂31名參訓人員中，有1名體能教練、1名選手因故未能參加，卻在辦理經費結算時，向宜蘭、台東住宿業者索取空白收據，依國訓中心核定的日期、人數、費用，不實填寫5張收據，導致國訓中心額外支出2人的住宿費、膳雜費共計8400元。張女又向其他參訓人員收取3000元以歸還她代墊的款項。

檢方認定，張女涉犯刑法行使業務登載不實文書、詐欺取財罪嫌，考量坦承犯行、態度良好、無前科，且將溢領費用繳回國訓中心，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫2萬元。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

2022杭州亞運 補助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台師大女足案教練周台英詐欺罪起訴 台師大：已籌措受試費還學生

投資期貨失利竟偷國庫金融卡 高雄後指部中士盜轉60萬元

宗教協會善款疑挪作選舉經費 花蓮議員參選人楊悟空遭羈押禁見

亞運克拉術／施劉俐伶轉項克拉術僅半年 首拚摘銀完成奪牌夢想

相關新聞

長榮班機降落驚魂！醉男機艙內點火燒前座螢幕 下場曝光

何姓男子今年5月間搭乘長榮航空班機返國時，班機才剛落地滑行，準備至閘道口讓乘客下機期間，他突然點燃手中的打火機，燒灼座位前方的螢幕，刺鼻的燒焦味引起乘客驚恐，桃園地檢署偵查終結，將他依危害飛航安全及毀損等罪嫌起訴。

疑以人頭詐領助理費涉貪 新北市議員連斐璠遭聲押禁見

新北市議員連斐璠涉嫌長年以人頭詐領上百萬議員助理費及相關補助，新北地檢署昨指揮廉政署搜索包括連斐璠住所、議員會館及服務處共17處，約談連斐璠、連的丈夫兼辦公室主任蔡定達和人頭助理等共24人。檢察官經漏夜複訊，將連斐璠夫婦依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，向法院聲押禁見；新北地方法院預計下午2點30分開羈押庭。

花蓮市長參選人張榮法涉反滲透法遭搜索 6萬元交保

前新黨副發言人、今年以無黨籍參選花蓮市長的張榮法，疑似接受境外敵對勢力指示、委託或資助從事競選活動，檢調搜索其住處並帶人訊問，訊後認定涉犯反滲透法罪嫌重大，不過無羈押必要，以6萬元交保。

涉詐助理費新北6連霸議員連斐璠遭聲押 地方憂牽動年底議員選情

現任新北市議員連斐璠雖早已宣布不再競選連任，但此案仍為永和區地方政壇拋下震撼彈，地方人士觀察，永和傳統政治版圖雖屬藍大於綠，但連斐璠涉案是否帶動選票移轉，仍有待後續觀察。

送魚送米…宜蘭南山村長候選人、壯圍鄉代候選人家人賄選交保

宜蘭昨天查到冬山鄉村長候選人送米行賄，今又傳出有人送冷凍魚尋求支持。宜蘭地檢署展開大動作搜索，查獲壯圍鄉張姓鄉代候選人的家人送冷凍魚尋求支持、大同鄉潘姓村長候選人送米，經偵訊後認定違反選罷法，潘男以8萬元交保，其兩位樁腳各3萬元交保；壯圍鄉張姓鄉代候選人請回，家人3萬元交保。

不只送白米餐券還被搜出「紅包」 台南3里長候選人交保

台南地檢署據報，佳里區文新里某里長候選人9月下旬涉以舉辦歡慶中秋免費餐會方式行賄，昨當場查獲紅包23包，每包內含現金2千元外，六甲區七甲里及仁德區上崙里有里長候選人涉以發放白米、義剪及兌換餐食等行賄，3里長候選人分以12萬、8萬及5萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。