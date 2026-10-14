亞運移訓補助溢領8400元 克拉術協會前執秘張凱鳳獲緩起訴

中華民國克拉術協會前執行秘書張凱鳳，涉嫌在杭州亞運培訓隊賽前國內移地訓練計畫中，填寫不實單據向國家運動訓練中心核銷費用，溢領8400元，涉犯刑法行使業務登載不實文書、詐欺取財罪嫌。台北地檢署考量張女認罪，繳回款項，給予緩起訴處分，支付公庫2萬元。

2007年克拉術世錦賽中，張凱鳳曾在70公斤以上級摘金，奪得台灣史上第一面金牌，褪下戰袍後取得國際總會頒發的二星級國際裁判，2021年間，張女擔任中華民國克拉術協會執秘，負責業務執行、經費報銷，2021年10月以「2022杭州亞運」名義，檢附培訓隊參加國際性綜合運動賽會實施賽前國內移地訓練計畫，向國訓中心申請全隊31人同年月6天的宜蘭、台中、屏東、台東、花蓮行移地訓練補助計畫。

國訓中心在同年10月29日審核，以安全性考量避免長途車程，修訂在11月8日至13日至宜蘭、台東2地訓練，參訓人員同樣31人，國內移訓標準補助每人每日住宿1600元、膳雜費200元，及交通費等，共計35萬5400元，其中住宿、交通費用是暫定額度，須檢附單據核實報銷。

檢方查出，國訓中心補助未通過，培訓隊早就開始移地訓練，實際上於同年10月25日至30日到宜蘭、屏東、台東、花蓮4處移訓，住宿費共計9萬6764元，由張女代墊款項。

緩起訴指出，張女明知原訂31名參訓人員中，有1名體能教練、1名選手因故未能參加，卻在辦理經費結算時，向宜蘭、台東住宿業者索取空白收據，依國訓中心核定的日期、人數、費用，不實填寫5張收據，導致國訓中心額外支出2人的住宿費、膳雜費共計8400元。張女又向其他參訓人員收取3000元以歸還她代墊的款項。

檢方認定，張女涉犯刑法行使業務登載不實文書、詐欺取財罪嫌，考量坦承犯行、態度良好、無前科，且將溢領費用繳回國訓中心，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫2萬元。