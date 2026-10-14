投資期貨失利竟偷國庫金融卡 高雄後指部中士盜轉60萬元

高雄市後備指揮部邱姓中士動員士因在外投資失利、需款孔急，竟趁代理出納職務及支援主計會計工作之便，偷走單位的金融卡，並一條龍擅自偽造審核、核定及放行等權限，將公庫內60萬元轉入自己與友人共同管理的帳戶中供期貨投資使用，高雄地院依犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處他有期徒刑2年，褫奪公權3年，並宣告緩刑4年。

判決書指出，邱姓中士（31歲）從去年1月1日到9月11日期間，在高雄市後備指揮部支援主計會計工作，負責經費核銷、登打出納傳票，並曾代理出納人員處理放款業務，為具有法定職務權限之公務員，依國防部規定，國庫機關專戶存款網路銀行轉帳交易應有4層作業控管機制，包含編輯（出納）、審核（會計）、核定（主計主管）及放行（主官），且各層人員不得為同一人。

然而邱姓中士因投資失利，於去年9月4日上午10時34分許，在辦公室內未經主計主任同意，擅自從抽屜偷走主計主任保管、用以出帳的單位憑證金融卡，邱男隨後利用代理出納業務的機會，在無支付憑證下將60萬元匯款指令輸入系統。

過程中，他未經其他各級管理人員及單位主官同意，擅自輸入各級人員管理的帳號密碼，一路闖關通過審核、核定系統，最後更同步插入遭竊的單位憑證金融卡並鍵入8位數密碼，完成放行程序，將指揮部台灣銀行帳戶內60萬元轉入邱姓友人的中華郵政帳戶，作為期貨買賣資金，全案因出納人員返隊後發現該筆匯款無對應傳票與核銷資料，察覺有異通報長官而曝光。

高雄地方法院合議庭審酌邱男身為軍人，本應奉公守法，卻為貪圖私利犯案，實屬不該，但念其犯後於偵查及審理時均坦承不諱，且已自動將全數60萬元犯罪所得匯回高雄市後備指揮部帳戶。

法官考量其犯罪所得雖達60萬元，但對機關財務影響尚屬輕微，因此最終依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑2年，褫奪公權3年，宣告緩刑4年，並應向公庫支付5萬元，以啟自新，60萬元犯罪所得則宣告沒收。