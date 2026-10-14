快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

投資期貨失利竟偷國庫金融卡 高雄後指部中士盜轉60萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市後備指揮部邱姓中士動員士因在外投資失利、需款孔急，竟趁代理出納職務及支援主計會計工作之便，偷走單位的金融卡，並一條龍擅自偽造審核、核定及放行等權限，將公庫內60萬元轉入自己與友人共同管理的帳戶中供期貨投資使用，高雄地院依犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處他有期徒刑2年，褫奪公權3年，並宣告緩刑4年。

判決書指出，邱姓中士（31歲）從去年1月1日到9月11日期間，在高雄市後備指揮部支援主計會計工作，負責經費核銷、登打出納傳票，並曾代理出納人員處理放款業務，為具有法定職務權限之公務員，依國防部規定，國庫機關專戶存款網路銀行轉帳交易應有4層作業控管機制，包含編輯（出納）、審核（會計）、核定（主計主管）及放行（主官），且各層人員不得為同一人。

然而邱姓中士因投資失利，於去年9月4日上午10時34分許，在辦公室內未經主計主任同意，擅自從抽屜偷走主計主任保管、用以出帳的單位憑證金融卡，邱男隨後利用代理出納業務的機會，在無支付憑證下將60萬元匯款指令輸入系統。

過程中，他未經其他各級管理人員及單位主官同意，擅自輸入各級人員管理的帳號密碼，一路闖關通過審核、核定系統，最後更同步插入遭竊的單位憑證金融卡並鍵入8位數密碼，完成放行程序，將指揮部台灣銀行帳戶內60萬元轉入邱姓友人的中華郵政帳戶，作為期貨買賣資金，全案因出納人員返隊後發現該筆匯款無對應傳票與核銷資料，察覺有異通報長官而曝光。

高雄地方法院合議庭審酌邱男身為軍人，本應奉公守法，卻為貪圖私利犯案，實屬不該，但念其犯後於偵查及審理時均坦承不諱，且已自動將全數60萬元犯罪所得匯回高雄市後備指揮部帳戶。

法官考量其犯罪所得雖達60萬元，但對機關財務影響尚屬輕微，因此最終依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑2年，褫奪公權3年，宣告緩刑4年，並應向公庫支付5萬元，以啟自新，60萬元犯罪所得則宣告沒收。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

期貨 金融卡 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

昔摸臀女學生…助理教授想升副教授遭卡 法院命國防大學重審

花蓮市長參選人張榮法涉反滲透法遭搜索 6萬元交保

台東男揚言總統府、3大機場裝炸彈遭起訴 拘提查扣125萬及7手機

桃園蘆竹社區驚傳2槍響！男欠賭債數百萬 持槍談判債主中彈

相關新聞

長榮班機降落驚魂！醉男機艙內點火燒前座螢幕 下場曝光

何姓男子今年5月間搭乘長榮航空班機返國時，班機才剛落地滑行，準備至閘道口讓乘客下機期間，他突然點燃手中的打火機，燒灼座位前方的螢幕，刺鼻的燒焦味引起乘客驚恐，桃園地檢署偵查終結，將他依危害飛航安全及毀損等罪嫌起訴。

疑以人頭詐領助理費涉貪 新北市議員連斐璠遭聲押禁見

新北市議員連斐璠涉嫌長年以人頭詐領上百萬議員助理費及相關補助，新北地檢署昨指揮廉政署搜索包括連斐璠住所、議員會館及服務處共17處，約談連斐璠、連的丈夫兼辦公室主任蔡定達和人頭助理等共24人。檢察官經漏夜複訊，將連斐璠夫婦依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，向法院聲押禁見；新北地方法院預計下午2點30分開羈押庭。

花蓮市長參選人張榮法涉反滲透法遭搜索 6萬元交保

前新黨副發言人、今年以無黨籍參選花蓮市長的張榮法，疑似接受境外敵對勢力指示、委託或資助從事競選活動，檢調搜索其住處並帶人訊問，訊後認定涉犯反滲透法罪嫌重大，不過無羈押必要，以6萬元交保。

涉詐助理費新北6連霸議員連斐璠遭聲押 地方憂牽動年底議員選情

現任新北市議員連斐璠雖早已宣布不再競選連任，但此案仍為永和區地方政壇拋下震撼彈，地方人士觀察，永和傳統政治版圖雖屬藍大於綠，但連斐璠涉案是否帶動選票移轉，仍有待後續觀察。

送魚送米 宜蘭南山村長候選人、壯圍鄉代候選人家人賄選交保

宜蘭昨天查到冬山鄉村長候選人送米行賄，今又傳出有人送冷凍魚尋求支持。宜蘭地檢署展開大動作搜索，查獲壯圍鄉張姓鄉代候選人的家人送冷凍魚尋求支持、大同鄉潘姓村長候選人送米，經偵訊後認定違反選罷法，潘男以8萬元交保，其兩位樁腳各3萬元交保；壯圍鄉張姓鄉代候選人請回，家人3萬元交保。

不只送白米餐券還被搜出「紅包」 台南3里長候選人交保

台南地檢署據報，佳里區文新里某里長候選人9月下旬涉以舉辦歡慶中秋免費餐會方式行賄，昨當場查獲紅包23包，每包內含現金2千元外，六甲區七甲里及仁德區上崙里有里長候選人涉以發放白米、義剪及兌換餐食等行賄，3里長候選人分以12萬、8萬及5萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。