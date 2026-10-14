長榮班機降落驚魂！醉男機艙內點火燒前座螢幕 下場曝光

何姓男子今年5月間搭乘長榮航空班機返國時，班機才剛落地滑行，準備至閘道口讓乘客下機期間，他突然點燃手中的打火機，燒灼座位前方的螢幕，刺鼻的燒焦味引起乘客驚恐，桃園地檢署偵查終結，將他依危害飛航安全及毀損等罪嫌起訴。

起訴書指出，22歲何姓男子於2026年5月14日下午1時40分，搭乘長榮航空BR266班機，從柬埔寨金邊機場起飛前往台灣桃園國際機場；飛航期間疑似飲酒過量，當天下午5時，趁著班機剛落第抵達桃園國際機場、仍在滑行期間，他竟點燃打火機燒灼38F號座位座位螢幕，導致螢幕毀損、無法正常使用，造成長榮航空損害。

同機乘客CALLAHAN察覺異狀後，隨即通知空服員前往查看。空服員發現情況後報警處理，航空警察局據報，隨即上機將何男逮捕移送偵辦，長榮航空也委任代理人提出告訴，由內政部警政署航空警察局移送桃園地檢署偵辦。

偵查時，何男在警詢及偵查中均坦承犯行，相關供述也與乘客及長榮航空代理人的證述相符。檢方另取得現場照片、班機座位表、何男的酒測紀錄單，以及搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表等資料，認為相關證據足以佐證何男的自白，犯罪嫌疑堪以認定。

檢方認為，何男在民用航空器上以點燃打火機燒灼螢幕的方式，不僅造成航空公司財物損失，也涉及危害飛航安全。起訴書指出，何男的行為涉及民用航空法第101條第1項危害飛航安全罪、刑法第185條之2第1項危害飛航安全罪，以及刑法第354條毀損罪嫌，檢方請求依危害飛航安全罪從重論處。

由於航警局移送時，另認何男的行為涉及刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用航空器罪。不過，檢察官檢視現場及遭燒灼螢幕的照片後，認為火勢僅造成座位電腦螢幕毀損，班機本身並未因燃燒而喪失效用，並引用最高法院101年度台上字第2251號判決意旨說明，刑法「燒燬」是指標的物因燃燒結果而喪失效用。本案雖然有點燃打火機並燒灼航空器內部設備的行為，但不能僅因螢幕遭燒壞，就認定整架航空器已達燒燬程度，因此與放火燒燬現供人使用航空器罪的構成要件不符。

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