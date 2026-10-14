宗教協會善款疑挪作選舉經費 花蓮議員參選人楊悟空遭羈押禁見

花蓮縣議員第三選區參選人楊悟空涉嫌將協會公益捐款挪作選舉經費，花蓮地檢署指揮調查局搜索相關處所，楊男遭檢方認定涉公益侵占罪嫌重大，且有勾串共犯及證人之虞，花蓮地方法院裁准羈押禁見；另2名涉案女子分別以3萬元、1萬元交保。

花蓮地檢署今天指出，楊悟空等人涉嫌挪用公益社團法人捐款作為選舉等用途，檢察官蕭百麟於12日、13日指揮法務部調查局花蓮縣調查站、台北市調查處及苗栗縣調查站等單位，持法院核發的搜索票，前往楊住居所等10處搜索，並通知4名被告到案說明。

檢方認定，楊悟空、莊姓女子及王姓女子均涉嫌刑法公益侵占罪，犯罪嫌疑重大，其中楊悟空有勾串共犯及證人的可能，具有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見獲准；莊女及王女則分別以3萬元、1萬元交保。

楊悟空為現任前進黨主席，長期活躍於花蓮地方宗教界，涉足宗教、環保公益及選舉，曾成立近10個宗教與公益團體，包括社團法人中華佛教全球供佛齋僧功德會、台灣綠能抗暖化協會及財團法人彌陀文教基金會等，並擔任理事長或董事長，今年再度投入地方選戰，並完成縣議員第三選區登記，預計11月1日成立競選總部。

檢調懷疑楊悟空利用協會及基金會收受資金，再將原應用於公益用途的款項挪作個人競選經費，據了解，楊悟空否認指控，稱辦法會等活動是信眾捐款，並無挪用資金用來選舉用途，相關案情仍待進一步調查釐清。

楊悟空移居花蓮後，曾陸續參選縣議員、立委及縣長，平時關注弱勢部落議題，雖然競選一直未能選上，不過是地方知名宗教人士，主張兩岸同源、愛中保台，楊悟空曾以佛法促進兩岸和平為理念，經常舉辦法會；去年大罷免期間，他也曾駕駛貨車宣傳反對罷免立委傅崐萁。

花蓮縣議員參選人楊悟空是地方知名宗教人士，預計11月1日成立競選總部，如今涉嫌將協會公益捐款挪作選舉經費遭羈押禁見。圖／翻攝楊悟空臉書