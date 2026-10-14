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宗教協會善款疑挪作選舉經費 花蓮議員參選人楊悟空遭羈押禁見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮議員第三選區參選人楊悟空涉嫌將協會公益捐款挪作選舉經費，花蓮地檢署指揮調查局搜索相關處所，楊男遭檢方認定涉公益侵占罪嫌重大，且有勾串共犯及證人之虞，花蓮地方法院裁准羈押禁見；另2名涉案女子分別以3萬元、1萬元交保。

花蓮地檢署今天指出，楊悟空等人涉嫌挪用公益社團法人捐款作為選舉等用途，檢察官蕭百麟於12日、13日指揮法務部調查局花蓮縣調查站、台北市調查處及苗栗縣調查站等單位，持法院核發的搜索票，前往楊住居所等10處搜索，並通知4名被告到案說明。

檢方認定，楊悟空、莊姓女子及王姓女子均涉嫌刑法公益侵占罪，犯罪嫌疑重大，其中楊悟空有勾串共犯及證人的可能，具有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見獲准；莊女及王女則分別以3萬元、1萬元交保。

楊悟空為現任前進黨主席，長期活躍於花蓮地方宗教界，涉足宗教、環保公益及選舉，曾成立近10個宗教與公益團體，包括社團法人中華佛教全球供佛齋僧功德會、台灣綠能抗暖化協會及財團法人彌陀文教基金會等，並擔任理事長或董事長，今年再度投入地方選戰，並完成縣議員第三選區登記，預計11月1日成立競選總部。

檢調懷疑楊悟空利用協會及基金會收受資金，再將原應用於公益用途的款項挪作個人競選經費，據了解，楊悟空否認指控，稱辦法會等活動是信眾捐款，並無挪用資金用來選舉用途，相關案情仍待進一步調查釐清。

楊悟空移居花蓮後，曾陸續參選縣議員、立委及縣長，平時關注弱勢部落議題，雖然競選一直未能選上，不過是地方知名宗教人士，主張兩岸同源、愛中保台，楊悟空曾以佛法促進兩岸和平為理念，經常舉辦法會；去年大罷免期間，他也曾駕駛貨車宣傳反對罷免立委傅崐萁。

花蓮縣議員參選人楊悟空是地方知名宗教人士，預計11月1日成立競選總部，如今涉嫌將協會公益捐款挪作選舉經費遭羈押禁見。圖／翻攝楊悟空臉書
花蓮縣議員參選人楊悟空是地方知名宗教人士，預計11月1日成立競選總部，如今涉嫌將協會公益捐款挪作選舉經費遭羈押禁見。圖／翻攝楊悟空臉書

花蓮縣議員參選人楊悟空過去參選縣議員、立委及縣長，是地方知名宗教人士，如今涉嫌將協會公益捐款挪作選舉經費遭羈押禁見。聯合報系資料照
花蓮縣議員參選人楊悟空過去參選縣議員、立委及縣長，是地方知名宗教人士，如今涉嫌將協會公益捐款挪作選舉經費遭羈押禁見。聯合報系資料照

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