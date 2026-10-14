花蓮市長參選人張榮法涉反滲透法遭搜索 6萬元交保

前新黨副發言人、今年以無黨籍參選花蓮市長的張榮法，疑似接受境外敵對勢力指示、委託或資助從事競選活動，檢調搜索其住處並帶人訊問，訊後認定涉犯反滲透法罪嫌重大，不過無羈押必要，以6萬元交保。

花蓮地檢署今天表示，10月12、13日指揮法務部調查局花蓮縣調查站、台北市調查處、苗栗縣調查站等單位，持花蓮地方法院核發搜索票前往張榮法住處搜索，雖然張交保，檢調將持續追查相關資金來源及流向，釐清是否涉及境外資金或大陸勢力介入選舉，全案仍在偵辦中。

張榮法現年54歲，曾任台大夜間部首任學生會長，後擔任新黨副發言人、組織委員會副主任委員，2022年代表新黨參選台北市第五選區市議員落選。今年轉戰花蓮市長選舉，標語「新市長新政，花蓮好生活」，並在市區懸掛多面大型看板，主張爭取兩岸三地直航，帶動地方經濟，也承諾當選後全數捐出選舉補助款做公益。

張榮法過去涉及快篩試劑進口案件，2022年參選台北市議員期間，他為規避食藥署查驗，利用配偶及親友充當人頭，從中國大陸廈門寶太生物科技公司輸入4300劑快篩試劑，免費提供選民使用。一審依違反醫療器材管理法判處有期徒刑5月；上訴後，張榮法坦承犯行，台灣高等法院改判有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，並須接受2場次法治教育。

花蓮地檢署表示，維護純淨的選舉環境，需要全民參與，呼籲大眾若遇有買票賄選、暴力威脅、選舉賭盤、不實訊息、幽靈人口或境外資金勢力介入等情事，請撥打免付費檢舉專線0800-024099（撥通後按4），檢舉人身分採最高規格保密機制，且經查明屬實者，檢舉獎金最高2000萬元。

今年以無黨籍參選花蓮市長的張榮法，檢調訊後認定涉犯反滲透法罪嫌重大，以6萬元交保。圖為花蓮地檢署外觀。聯合報系資料照