社區理事長選里長送百份超過千元禮品給里民 檢方今起訴涉賄選

新北市瑞芳區1名黃姓社區發展協會理事長參選里長，藉協會名義舉辦宣導活動時，發放每份價值1191元的禮品給100名選民或眷屬。檢方今天偵結，依違反公職人員選舉罷免法罪嫌起訴黃男及共同謀議的黃母、黃妻，以及贊助購買100台電風扇當禮品的邱男。

檢方起訴指出，黃男2024年間開始擔任新北市瑞芳區某里的社區發展協會理事長。黃男有意參選里長，並為求勝選，找來邱姓友人出資，並與黃母、黃妻共同謀議辦活動送禮品。

黃男規劃將總價11萬9100元的14吋電風扇100台、七星米100包、五穀雜糧麵100包、醬油100瓶、大豆沙拉油100瓶，分送里長選區內100名選民。其中100台電風扇6萬8000元由邱男贊助購買，其餘物資由黃男準備。

黃男和黃母、黃妻今年6月6日10時許，在黃男經營並已掛上選舉看板的禮儀社，假借社區發展協會名義，發放每份價值1191元的禮品，給100名選民或眷屬，黃男後於9月3日登記參選里長。

檢方接獲黃母涉嫌賄選情資後，檢察官洪郁萱9月21日指揮法務部調查局新北市調查處、新北市警局瑞芳分局，前往黃男辦公處及住處搜索，查扣相關證物，並對黃男等4名被告及75名證人製作筆錄後，將全案移送檢方偵辦。

檢察官複訊後，命黃男15萬元交保，邱男和黃母各10萬元交保，黃妻5萬元交保，並在今天依違反公職人員選舉罷免法對有投票權之人交付賄賂，約其投票權為一定行使罪嫌，起訴4人。收受禮品里民涉犯受賄罪，另案偵辦中。

基隆地檢署表示，公平選舉為民主政治基石，賄選行為嚴重破壞選舉公平性，呼籲參選人切勿心存僥倖，以身試法。檢警調查賄團隊對於涉嫌賄選等妨害選舉行為，必定嚴加查辦，也請全民共同守護乾淨選風，勇於檢舉不法。