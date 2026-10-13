海巡署清廉領航講座 實例提醒紀律紅線

為精進海巡人員法治觀念，海巡署偵防分署今天舉辦「清廉領航 守護海疆」法治教育宣導講座，邀請語海法律事務所主持律師邱建銘親臨授課，以實務判例提醒嚴守紀律紅線。

海洋委員會海巡署發布新聞稿表示，為持續落實海巡人員廉能治理及強化執法紀律，偵防分署今天特別舉辦下半年「清廉領航 守護海疆」法治教育宣導講座，由副分署長劉志慶主持，並邀邱建銘親臨授課，課程採實體與視訊同步方式辦理，近百人踴躍參與。

此次法治教育內容聚焦於「實務執法程序、國安機敏維護、核心廉政倫理規範」，偵防分署強調，海巡偵防人員肩負查緝走私、偷渡及維護國家安全重任，執法過程動見觀瞻，全體人員務必秉持依法行政與清廉自守原則。

偵防分署提到，邱建銘長期深耕民、刑事與行政法學領域，過去也曾擔任海巡署法律顧問及教育訓練中心講師，對海巡署的任務屬性與執法環境極為熟悉。透過邱建銘現場講述多起實務判例與法律見解，深入淺出剖析海巡人員在執行查緝及日常行政作業中常見的「法律盲點」與「廉政風險」。

同時，課程內容涵蓋公務員廉政倫理規範、圖利與便民的界線、利益衝突迴避法，以及偵辦案件時的程序正義與證據保全。

劉志慶最後表示，期許所有偵防分署人員能將今天所學的法治與廉政精神落實於日常勤務中，共同打造「紀律嚴明、崇法務實、專業堅實」的現代化海巡偵防團隊，才不負社會大眾期待，全力守護國家治安與海洋權益。

偵防分署表示，廉政不僅是防杜貪腐的第一道防線，更是機關公信力的基石。透過定期法治教育與案例研討，期盼海巡人員在面對第一線誘惑與壓力時，能時刻保持警覺、嚴守紀律紅線，切勿因一時疏忽而觸犯法網，損害機關聲譽。

此外，法治教育與廉政宣導是長遠且持續的工作。未來偵防分署將持續規劃系列培訓與法紀宣導，透過內部制度精進與外部專業法律資源的結合，全面提升大家的法學素養與廉能意識。