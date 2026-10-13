參選黑馬張騏晟涉賄200萬交保 父前海洋局長張漢雄、兄張鈞華收押

高雄市議員第三選區無黨籍參選人張騏晟涉嫌以母親節餐會送高價西點禮盒及「假漁民」資格助選遭檢調大規模搜索，檢方將張騏晟及其父、前高雄市海洋局長張漢雄、其兄現任梓官區漁會總幹事張鈞華依涉犯選罷法等罪嫌聲押，橋頭地方法院晚間裁定張騏晟200萬元交保，其父張漢雄與胞兄張鈞華則因罪嫌重大且有串證、滅證之虞，裁定自今天起羈押禁見2個月。

被視為本屆大岡山地區市議員「黑馬」的張騏晟，綽號「二哥」，擁有高科大水產科技產業博士學位，曾創辦電商平台推廣海鮮，扎根地方超過10年，其家族實力雄厚，父親張漢雄曾任梓官鄉長、鄉代會主席、區漁會總幹事及高雄市海洋局長，胞兄張鈞華則為現任梓官區漁會總幹事，家族長期掌控當地漁會資源。

橋頭地檢署日前接獲情資，由檢察長郭景東指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官嚴維德指揮調查局高雄市處及高雄市刑大，於昨天兵分15路大動作搜索張騏晟競選總部、住處及梓官區漁會等15處，當場查扣相關證物，並傳喚候選人、共犯及選民共27人到案說明。

檢調調查，張騏晟為求順利當選，涉嫌於今年5月間，與競選團隊在岡山、橋頭等地餐廳，假借舉辦母親節餐會名義，無償交付市價超過490元的西點禮盒數十盒給選區選民。

此外，張騏晟的父親與胞兄更涉嫌自2025年間起，夥同多名漁會工作人員以不實文件協助不具漁民身分者取得資格與未來補助，以此作為投票支持的對價，要求至少10名選民投票相挺。

檢方複訊後，認為張騏晟父子3人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，以及刑法加重詐欺、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘3名共犯及10名選民則分別諭知10萬至30萬元不等金額交保，其餘請回。

橋頭地院法官晚間裁定，針對張騏晟部分裁定以200萬元交保，並限制其不得與同案共犯及相關人員接觸聯繫或發表相關意見，若未能在今晚11時前交保則須收押，至於張漢雄與張鈞華父子兩人，因法官認定有羈押必要，裁定自今天起羈押禁見2個月。