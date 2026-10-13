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民雄鄉村長涉挪電廠敦睦基金招待旅遊賄選 20萬交保檢方抗告

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉一名尋求連任村長，涉嫌挪用電廠補助村民的敦睦基金，以免費或低價旅遊招待選民，還在行程中拜票、贈送禮品及設宴拉票。嘉義地檢署偵辦後，認為賴姓村長涉犯賄選罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法院裁定20萬元交保，檢方認為交保金額不足以確保後續偵查，將依法提出抗告。

嘉義地檢署表示，賴姓村長登記參選2026年村長選舉，尋求連任，涉嫌從今年3月起，挪用某電廠補助村民的敦睦基金等款項，安排村內特定村民參加一日或三日旅遊，並以免費或低於一般價格方式招待。

檢方調查，賴男涉嫌利用旅遊行程向參加村民表達參選意圖，請求支持，並在返程時發送禮品，另透過設宴方式拜票，疑似藉由旅遊、餐飲及贈禮等利益爭取選票，涉及公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌。

嘉義地檢署接獲相關賄選情資後，指派檢察官黃天儀指揮嘉義縣調查站及民雄分局組成專案小組，針對涉案處所執行搜索，查扣相關事證，並傳喚多名村民到案釐清旅遊招待及拜票情形。

檢察官訊問後，認為賴男犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。不過，法院裁定20萬元具保，檢方考量具保金額不足以確保後續偵查，決定依法提出抗告。

嘉檢表示，選舉賄選手法不僅限於直接交付現金，假借旅遊招待、贈送禮品或餐會拜票等方式，也可能涉及賄選，將持續追查相關金流及事證，並呼籲民眾踴躍檢舉，維護選舉公平。

民雄鄉某村長疑拿敦睦基金辦旅遊拉票，地院裁定20萬交保，檢方不服將提抗告。聯合報系資料照
民雄鄉某村長疑拿敦睦基金辦旅遊拉票，地院裁定20萬交保，檢方不服將提抗告。聯合報系資料照

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