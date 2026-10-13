婦借家人名義成立四個互助會 周轉不靈爆冒標被判刑1年

彰化縣蕭姓婦人21年前以家人名義陸續成立4個互助會，涉嫌冒標會款「挖東牆補西牆」，60人受害。彰化地方法院審結，依犯行使偽造準私文書罪等3罪，判處蕭婦應執行有期徒刑1年，沒收犯罪所得1780萬3500元。

判決書指出，蕭婦以丈夫、女兒的名義「起會」，虛列9名會員，邀請張姓等民眾加入，為標取更多會費，蕭婦又成立3個合會（稱俗互助會），會員每人會款1萬元、2萬元，每的合會採內標制，有的底標制。

蕭婦除拿走名義上「會頭」的丈夫、女兒在各活會首期頭會會款，又在主持合會開標時，利用會員彼此之間多不熟識的機會，在作為標單的紙張上偽簽虛列會員的署名，並填寫投標金額，冒用虛列會員等人名義得標，對其他會員誆稱當月合會已有人得標，使真正會員陷於錯誤，分別繳交會員給蕭婦。

蕭婦在4個合會間冒標互填財務坑洞，直到周轉不靈，民國98年6月合會停會，張姓等會員發覺有異，經互相聯繫，始知蕭婦虛列及冒用人頭會員詐取會款情事。

彰化地院審酌，蕭以其家人名義成立4個合會，竟以虛列會員冒標的方式訛詐會員，使會員就會款追討無門，蒙受財產上損失，破壞會員的信賴及交易安全，殊值非難，且雖蕭婦犯後終能坦承犯行，然尚未與會員達成和解或調解而彌補損失，復考量蕭婦前無犯罪前科，兼衡各次犯罪動機、所生損害具體情節，暨自陳智識程度、工作及收入、家庭經濟身體狀況等一切情狀，量處應定之刑如主文所示。

蕭婦犯行使偽造準私文書罪、犯行使偽造準私文書罪，共2罪、犯行使偽造準私文書罪，均得易科罰金，應執行有期徒刑1年，可易科罰金，沒收犯罪所得1780萬3500元。可上訴。