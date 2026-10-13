快訊

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

蔣萬安上「11點熱吵店」不藏了！私下真實面貌全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

婦借家人名義成立四個互助會 周轉不靈爆冒標被判刑1年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣蕭姓婦人21年前以家人名義陸續成立4個互助會，涉嫌冒標會款「挖東牆補西牆」，60人受害。彰化地方法院審結，依犯行使偽造準私文書罪等3罪，判處蕭婦應執行有期徒刑1年，沒收犯罪所得1780萬3500元。

判決書指出，蕭婦以丈夫、女兒的名義「起會」，虛列9名會員，邀請張姓等民眾加入，為標取更多會費，蕭婦又成立3個合會（稱俗互助會），會員每人會款1萬元、2萬元，每的合會採內標制，有的底標制。

蕭婦除拿走名義上「會頭」的丈夫、女兒在各活會首期頭會會款，又在主持合會開標時，利用會員彼此之間多不熟識的機會，在作為標單的紙張上偽簽虛列會員的署名，並填寫投標金額，冒用虛列會員等人名義得標，對其他會員誆稱當月合會已有人得標，使真正會員陷於錯誤，分別繳交會員給蕭婦。

蕭婦在4個合會間冒標互填財務坑洞，直到周轉不靈，民國98年6月合會停會，張姓等會員發覺有異，經互相聯繫，始知蕭婦虛列及冒用人頭會員詐取會款情事。

彰化地院審酌，蕭以其家人名義成立4個合會，竟以虛列會員冒標的方式訛詐會員，使會員就會款追討無門，蒙受財產上損失，破壞會員的信賴及交易安全，殊值非難，且雖蕭婦犯後終能坦承犯行，然尚未與會員達成和解或調解而彌補損失，復考量蕭婦前無犯罪前科，兼衡各次犯罪動機、所生損害具體情節，暨自陳智識程度、工作及收入、家庭經濟身體狀況等一切情狀，量處應定之刑如主文所示。

蕭婦犯行使偽造準私文書罪、犯行使偽造準私文書罪，共2罪、犯行使偽造準私文書罪，均得易科罰金，應執行有期徒刑1年，可易科罰金，沒收犯罪所得1780萬3500元。可上訴。

<a href='/search/tagging/2/彰化縣' rel='彰化縣' data-rel='/2/249352' class='tag'><strong>彰化縣</strong></a>蕭姓婦人以丈夫、女兒名義成立4個互助會，最後周轉不靈爆出冒標，彰化地方法院依法判處她應執行有期徒刑1年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣蕭姓婦人以丈夫、女兒名義成立4個互助會，最後周轉不靈爆出冒標，彰化地方法院依法判處她應執行有期徒刑1年。記者簡慧珍／攝影

家人 彰化縣 彰化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台泥綠能3幹部將漁電共生廠商當提款機 恐嚇、護航收回扣逾7千萬遭訴

湖北男子沉迷盜墓小說 自學盜東周時期2古墓被判12年

緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判 魏懷仁等3人死刑

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

相關新聞

不甩高離職率…罵哭下屬、搞霸凌被炒 主管怒告六福村二連敗

六福村遊樂園表演部周姓副協理遭爆職場霸凌，動輒飆髒話、出言喝斥，甚至排擠下屬，導致表演部離職率高於其他部門，被公司炒魷魚。工作沒了，他怒告六福村違法解聘，請求確認僱傭關係存在並按月給付薪資，但一審敗訴；案件上訴二審，台灣高等法院今駁回。

前主播成通緝犯！薛楷莉詐富商男友判刑確定未到案 北檢通緝至2046年

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙富商前男友邱智永420萬元債務「處理費」，台北地方法院依洗錢罪判薛女有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元確定。台北地檢署傳喚未到、拘提無著，今對薛女發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。

昔十大槍擊要犯「小蜜蜂」林裕峯持雙槍開8槍 嘉義地院裁定羈押

曾名列全國十大槍擊要犯、綽號「小蜜蜂」的56歲林裕峯，過去涉及多起持槍強盜案，遭判無期徒刑，2002年假釋出獄，今年6月卻因糾紛再度持雙槍闖入嘉義縣一家環保公司，開8槍恐嚇、毆打負責人，隨後逃進彩券行與警方對峙近2小時才投降。嘉義地檢署偵結起訴，嘉義地院今天下午裁定羈押。

民雄鄉村長涉挪電廠敦睦基金招待旅遊賄選 20萬交保檢方抗告

嘉義縣民雄鄉一名尋求連任村長，涉嫌挪用電廠補助村民的敦睦基金，以免費或低價旅遊招待選民，還在行程中拜票、贈送禮品及設宴拉票。嘉義地檢署偵辦後，認為賴姓村長涉犯賄選罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法院裁定20萬元交保，檢方認為交保金額不足以確保後續偵查，將依法提出抗告。

婦借家人名義成立四個互助會 周轉不靈爆冒標被判刑1年

彰化縣蕭姓婦人21年前以家人名義陸續成立4個互助會，涉嫌冒標會款「挖東牆補西牆」，60人受害。彰化地方法院審結，依犯行使偽造準私文書罪等3罪，判處蕭婦應執行有期徒刑1年，沒收犯罪所得1780萬3500元。

賄選不只送現金 士檢檢察長王以文：數位紅包、虛擬幣都難逃查緝

選舉將至，士林地檢署密集派員到轄區各機關交流，強化查賄機制，士檢檢察長王以文提醒，賄選型態隨科技發展而改變，若參選人有意「化整為零」，藉頻繁分批提供利益拉票，也可能違法，近年興起的去中心化預測平台也可能被用來影響選情，民眾切勿參與投注，以免觸法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。