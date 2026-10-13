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法務部提刑法修正案 提高毒駕刑度、增訂沒收車輛

中央社／ 記者許維庭台北13日電

毒駕問題備受關注，根據法務部今天送抵立法院的業務報告指出，刑法第185條之3修正草案，針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷，以及再犯等提高刑度，並增訂相關車輛沒收規定。

立法院司法及法制委員會14日邀請法務部進行業務報告，法務部送抵立法院的報告指出，為加強打擊依托咪酯類等新興毒品，台灣高等檢察署統合調查、警政、海巡、關務及憲兵等緝毒系統，將依托咪酯類等新興毒品列為查緝重點，從源頭端加強查緝運輸、製造、販賣等不法行為，避免危害擴大。

法務部表示，檢警單位分別於今年3月16日至4月4日、8月12日至31日，2波安居緝毒專案，查獲各級毒品人員4349人，其中製造、運輸及販賣人員1649人，查獲毒品4613公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共206處。

另外，查獲依托咪酯類毒品製造、運輸、販賣人數計763人，共計255公斤，並破獲製造工廠及分裝場167處。依托咪酯已改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣第一級毒品，最重可處死刑。

針對毒駕問題，法務部表示，刑法第185條之3修正草案，針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷，以及毒駕再犯致死或致重傷等情形提高刑度，並增訂相關車輛沒收規定，以強化嚇阻效果，草案經行政院、司法院會共同於7月6日函請大院審議。

至於強化特定人員毒品防制效能部分，法務部表示，隨著毒品檢驗技術發展，且不同類別特定人員的列管考量有異，現行規定採驗方式僅限於尿液檢體，已難完全符合實務需要，行政院院會在今年6月18日通過毒品危害防制條例第33條、36條修正草案，函請大院審議中，修法增列唾液採驗。

另外，法務部也持續與衛福部合作，擴大矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫，原定目標在117年計畫服務要涵蓋41%的矯正機關，但在115年已有21家醫療機構進入25所矯正機關辦理該計畫，涵蓋率達49%，提前達成目標值。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 法務部 刑法

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