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不甩高離職率…罵哭下屬、搞霸凌被炒 主管怒告六福村二連敗

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

六福村遊樂園表演部周姓副協理遭爆職場霸凌，動輒飆髒話、出言喝斥，甚至排擠下屬，導致表演部離職率高於其他部門，被公司炒魷魚。工作沒了，他怒告六福村違法解聘，請求確認僱傭關係存在並按月給付薪資，但一審敗訴；案件上訴二審，台灣高等法院今駁回。

判決指出，周自2013年10月21日起在六福村公司擔任表演部副協理，月薪8萬元。2023年9月14日，他接獲人資主管通知，遭以「職場霸凌委員會認定成案，並決定予以免職處分」為由解僱。

周否認霸凌2名下屬，並主張公司調查程序違法，且錯誤認定他有霸凌行為。退萬步言，就算他霸凌遭認定成立，持續時間也僅1至2個月，未對企業造成實際危險或損失，應先予以警告、申誡等懲處，而非直接解聘，否則違反懲戒相當原則。

周提告，請求法院確認與六福村僱傭關係存在，並自2023年9月14日起至復職日止，按月給付8萬元薪資，並提繳勞工退休金。

新竹地院審酌職場不法侵害通報及處置表、調查會議訪談紀錄等資料，認定周確實有無故罵哭人、斥責「不要功高震主」情事，甚至長時間不讓下屬從事舞台表演工作，或另成立LINE幹部群組，刻意排除下屬，使下屬感到嚴重受辱、難堪。

一審認為，周雖稱公司未先懲戒處分，讓他有改善機會，違反解僱最後手段性原則，但據部門離職員工填寫的離職問卷內容，當中因「管理因素」離職的比率遠高於其他部門，且有員工投訴主管經常飆髒話、情緒化管理。

竹院指出，周即便遭人資多次提醒，卻始終堅稱自己沒有問題，斷然拒絕任何檢視及修正，就連遭下屬申訴霸凌，仍否認有何管理不當行為，可見他沒有改變的想法及意願。周霸凌下屬的不法侵害行為，情節重大，公司解僱有理，判他敗訴。

案件上訴二審，高院認周管理不當，未尊重員工專業技能及做好情緒管理，造成表演部多名員工離職，離職率遠高於其他部門，更利用主管地位排擠、冷落，使下屬身心健康遭受危害，擾亂公司秩序情節重大，更破壞公司團結。

高院表示，周也長期無視人資告知下屬離職率過高等意見，執意對下屬有霸凌行為，進而影響勞雇關係緊密程度，使公司無法繼續僱用，解聘手段合理，今判上訴駁回。本件仍可上訴。

六福村。圖／六福村提供
六福村。圖／六福村提供

六福村 霸凌 主管

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