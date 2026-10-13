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前主播成通緝犯！薛楷莉詐富商男友判刑確定未到案 北檢通緝至2046年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙富商前男友邱智永420萬元債務「處理費」，台北地方法院依洗錢罪判薛女有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元確定。台北地檢署傳喚未到、拘提無著，今對薛女發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。

檢方在今年8月初傳喚薛女，薛女未到案疑逃亡。北檢今指出，薛楷莉因違反洗錢防制法案件，經法院判處有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元確定，嗣經本署傳喚未到、拘提無著，於2026年10月13日發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。

檢方起訴，現在美國擔任護理師的薛楷莉，涉嫌於2022年間向邱智永詐騙420萬元，向邱聲稱自己有人脈、在電視台任職的賴姓女性友人認識「黑幫」，可幫忙處理邱與黑道的財務糾紛，要支付420萬元費用；邱領錢交給薛女，並與薛女到銀行打電話請警方「護鈔」，薛女將現金帶到中天電視台，營造交錢給賴姓女主管的假象，涉嫌詐欺取財、洗錢等罪嫌。

邱在法院證稱，除了420萬元外，另給過薛女幾筆小額款，如因漏水修繕，請薛女和薛女女兒搬出去住，付3個月租金。邱哭著說，他被薛楷莉欺負、霸凌太久了，雖是以結婚為前提與薛女交往，如果走得好就願意求婚，沒多問薛女過去的事，他買的鑽戒薛女拿走了，再要回來無意義。

薛女則批邱胡說八道，根本沒拿邱的鑽戒，邱承諾要照顧她們母女，卻在發生關係後，全部都沒了。

邱出庭時還稱，他和洪姓幫派份子有1175萬元合買辦公室的債務糾紛，薛女稱認識「洪」，中天電視台賴姓女主管當晚要天道盟「鐵霸」曾盈富喝酒，可居間協調，開口要420萬元「處理費」，其中60萬元是「介紹費」。他當時面對黑道六神無主，才會聽從薛女意見找上賴女處理。 

前新聞主播薛楷莉。聯合報系資料照
前新聞主播薛楷莉。聯合報系資料照

通緝 北檢 男友

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