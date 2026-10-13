賄選不只送現金 士檢檢察長王以文：數位紅包、虛擬幣都難逃查緝
選舉將至，士林地檢署密集派員到轄區各機關交流，強化查賄機制，士檢檢察長王以文提醒，賄選型態隨科技發展而改變，若參選人有意「化整為零」，藉頻繁分批提供利益拉票，也可能違法，近年興起的去中心化預測平台也可能被用來影響選情，民眾切勿參與投注，以免觸法。
王以文說，看不見現金，不代表查不到金流。隨科技發展，以往「發現金、請吃飯」的買票手法以轉變，現今有心人士可能透過行動支付發送數位紅包，或利用遊戲點數或虛擬貨幣等虛擬資產交付不正利益，然而區塊鏈及電子支付都會留下數位足跡，檢調單位仍能精準追查。
針對每逢選舉民眾關心傳統節慶送禮問題，從實務判例來看，節慶送禮未必構成賄選，關鍵在於「有無行賄意圖」、「是否影響投票」。若僅是日常交際、符合社會常情的宣導品，如價值30元以下文宣小物、門聯、月曆等，或造勢活動提供的簡便茶水、便當，原則上不構成犯罪。
但若刻意「化整為零」，頻繁、分批提供財務或利益，藉此達到拉票目的，及可能涉及違法，選舉期間任何贈送財物的行為，皆應審慎評估。
針對進行興起的去中心化預測平台，如Polymarket等，開涉非法選舉賭盤，或詐欺集團虛設賭盤，特定人士利用賠率及資金水位操縱市場、散布假民調，將嚴重影響選民判斷，目前檢警調已陸續發動搜索並查獲涉案人員，民眾切勿開設賭盤或參與投注，以免觸法。
檢方表示，法務部已修正「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，大幅提高獎金上限並擴大適用範圍。查獲直轄市長賄選最高給予1000 萬元獎金；查獲境外勢力介選：最高給予2000 萬元獎金；查獲選舉賭盤：最高給予500萬元獎金。檢舉獎金採「分階段發放」機制，起訴即可先領取25%，一、二審判決有罪再領取25%，即便後續案件改判無罪，已領取的獎金不會追回。
檢方強調，司法機關對檢舉人身分資料採取最高規格保密機制，民眾可安心。若發現任何賄選、賭盤或境外資金介入情事，應記下「人、事、時、地、物」並保留證據，立即撥打檢舉專線 0800-024-099（撥通請按4），共同守護民主自由。
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