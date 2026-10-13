賄選不只送現金 士檢檢察長王以文：數位紅包、虛擬幣都難逃查緝

選舉將至，士林地檢署密集派員到轄區各機關交流，強化查賄機制，士檢檢察長王以文提醒，賄選型態隨科技發展而改變，若參選人有意「化整為零」，藉頻繁分批提供利益拉票，也可能違法，近年興起的去中心化預測平台也可能被用來影響選情，民眾切勿參與投注，以免觸法。

王以文說，看不見現金，不代表查不到金流。隨科技發展，以往「發現金、請吃飯」的買票手法以轉變，現今有心人士可能透過行動支付發送數位紅包，或利用遊戲點數或虛擬貨幣等虛擬資產交付不正利益，然而區塊鏈及電子支付都會留下數位足跡，檢調單位仍能精準追查。

針對每逢選舉民眾關心傳統節慶送禮問題，從實務判例來看，節慶送禮未必構成賄選，關鍵在於「有無行賄意圖」、「是否影響投票」。若僅是日常交際、符合社會常情的宣導品，如價值30元以下文宣小物、門聯、月曆等，或造勢活動提供的簡便茶水、便當，原則上不構成犯罪。

但若刻意「化整為零」，頻繁、分批提供財務或利益，藉此達到拉票目的，及可能涉及違法，選舉期間任何贈送財物的行為，皆應審慎評估。

針對進行興起的去中心化預測平台，如Polymarket等，開涉非法選舉賭盤，或詐欺集團虛設賭盤，特定人士利用賠率及資金水位操縱市場、散布假民調，將嚴重影響選民判斷，目前檢警調已陸續發動搜索並查獲涉案人員，民眾切勿開設賭盤或參與投注，以免觸法。

檢方表示，法務部已修正「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，大幅提高獎金上限並擴大適用範圍。查獲直轄市長賄選最高給予1000 萬元獎金；查獲境外勢力介選：最高給予2000 萬元獎金；查獲選舉賭盤：最高給予500萬元獎金。檢舉獎金採「分階段發放」機制，起訴即可先領取25%，一、二審判決有罪再領取25%，即便後續案件改判無罪，已領取的獎金不會追回。

檢方強調，司法機關對檢舉人身分資料採取最高規格保密機制，民眾可安心。若發現任何賄選、賭盤或境外資金介入情事，應記下「人、事、時、地、物」並保留證據，立即撥打檢舉專線 0800-024-099（撥通請按4），共同守護民主自由。

士林地檢署檢察長王以文近日密集上廣播節目分享新型態賄選手法及選舉賭盤，提醒民眾避免觸法。圖／士檢提供

士林地檢署檢察長王以文（左二）近日密集上廣播節目分享新型態賄選手法及選舉賭盤，提醒民眾避免觸法。圖／士檢提供

士林地檢署檢察長王以文（左）近日密集上廣播節目分享新型態賄選手法及選舉賭盤，提醒民眾避免觸法。圖／士檢提供