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昔十大槍擊要犯「小蜜蜂」林裕峯持雙槍開8槍 嘉義地院裁定羈押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

曾名列全國十大槍擊要犯、綽號「小蜜蜂」的56歲林裕峯，過去涉及多起持槍強盜案，遭判無期徒刑，2002年假釋出獄，今年6月卻因糾紛再度持雙槍闖入嘉義縣一家環保公司，開8槍恐嚇、毆打負責人，隨後逃進彩券行與警方對峙近2小時才投降。嘉義地檢署偵結起訴，嘉義地院今天下午裁定羈押。

檢方調查，林裕峯2021年3月間，在嘉義縣朴子市某餐廳，從劉姓友人手中取得制式手槍、非制式衝鋒槍各1支及子彈，非法持有長達5年。

今年6月13日晚間，林男因與環保公司員工「阿昌」發生糾紛心生不滿，將槍彈藏進背包，由不知情的弟弟開車載往公司。林男進入公司後取出2把槍，對陳姓負責人揮舞比畫，要求對方打電話找「阿昌」出面處理。

林男不僅朝公司天花板及門口開槍，還徒手毆打陳男，造成口腔流血、手肘擦傷瘀青及後腦腫脹，甚至持衝鋒槍拍打陳男右手，恐嚇「你今天一定死定了」、「出去我就給你開槍」，限制陳男離開。同行友人試圖勸阻，也遭林男毆打、推離現場。

林男隨後搭車離開，晚間10時30分抵達太保市北港路一間超商附近，將部分彈匣及子彈丟棄在汽車美容工坊外，再持2把槍闖入附近彩券行，要求侯姓店員讓他躲藏。警方獲報趕抵勸說，直到隔天凌晨零時27分，林男才棄械投降。

警方查扣制式手槍、非制式衝鋒槍各1支、彈匣2個、子彈36顆及彈殼8顆。經鑑定，2把槍枝均具殺傷力，現場8顆彈殼中，6顆由手槍擊發、2顆由衝鋒槍擊發。

林裕峯過去曾是已故槍擊要犯楊瑞和犯罪集團成員，1988年間與同夥在嘉義、台中等地接連犯下持槍強盜案件，期間還曾與警方爆發槍戰。最高法院1991年判處林男無期徒刑、褫奪公權終身，2002年12月假釋出獄，2012年12月保護管束期滿。

嘉義地檢署依非法持有槍彈、剝奪他人行動自由及恐嚇等罪嫌起訴，考量林男曾因槍砲案件遭判重刑，另有2次通緝紀錄，且與「阿昌」的糾紛尚未解決，認為有逃亡及再犯風險，建請法院繼續羈押。嘉義地院今天下午審理後，於3時50分許裁定羈押。

嘉義「小蜜蜂」持雙槍闖公司開8槍，今遭法院裁定羈押。聯合報系資料照
嘉義「小蜜蜂」持雙槍闖公司開8槍，今遭法院裁定羈押。聯合報系資料照

曾與警槍戰、判無期徒刑，昔十大槍擊要犯再犯案遭羈押，圖為被警方移送時資料畫面。聯合報系資料照
曾與警槍戰、判無期徒刑，昔十大槍擊要犯再犯案遭羈押，圖為被警方移送時資料畫面。聯合報系資料照

嘉義 蜜蜂 槍擊

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