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彰化再爆賄選疑雲…鎮長參選人10萬元交保 緊繃選情添變數
彰化縣一名許姓鎮長參選人拜訪選民時贈送高接梨禮盒，被檢舉涉嫌買票，彰化地檢署指揮彰化調查站偵辦，複訊後認參選人和同行拜票的洪姓鎮代妻子、陳姓鎮代涉犯投票行賄罪嫌重大，諭知分別予以10萬元、8萬元及3萬元交保。
彰檢表示，許姓鎮長參選人今年6、7月間，和洪姓妻子、陳姓鎮代三人一起拜訪具有投票權的選民，尋求選舉支持，每戶餽贈一盒高接梨禮盒，事後有選民認為禮盒價值800元，有賄選之嫌，檢舉他們涉嫌買票。
檢方本（10）月6日指揮彰化縣調查站傳喚許姓參選人、許妻和同行鎮代，連同相關選民近20人到庭說明，經檢察官複訊，認定許姓參選人、洪女和陳男涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項投票行賄罪，諭令許姓參選人10萬元交保、洪女8萬元交保、陳女3萬元交保，其餘人員請回。
許姓鎮長參選人與洪姓妻子都曾擔任鎮民代表會主席，許姓參選人本屆沒參選鎮代，他的妻子繼續參選並當選。這次鎮長選舉三人競爭，許姓參選人面對藍、綠對手，選情緊繃，原本夫妻攜手拜訪選民為他參選鎮長、妻子參選鎮代尋求當選，但因涉及賄選，將為勢均力敵選舉局面投下變數。
彰檢對於選民提出的每項寶貴賄選情資，不論是餐敘、旅遊、禮品、現金等各種型態的賄選行為，都將秉持「查察無死角、究責無期限、執法無上限」態度積極深入蒐證，呼籲民眾共同守護彰化最乾淨、最民主的選風。
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