新北貿易商欠勞健保費303萬 遭行政執行查封房產秒清償

新北市某貿易公司滯納勞保費、健保費達303萬餘元，行政執行署士林分署介入後針對該公司財產啟動拍賣程序，該公司發現向銀行申請的貸款暫停放款，影響公司營運資金調度，近日立刻清償欠費。

士林分署指出，該貿易公司長期未依規定繳納員工勞工保險費及全民健康保險費，經勞動部勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署移送行政執行，士林分署清查確認該公司積欠勞保費151筆、約227萬餘元，健保費14筆、約76萬餘元，共303萬餘元。

士林分署介入並通知該公司，欠費仍未獲處理，執行人員隨後清查該公司名下財產，發現該公司擁有數筆具相當價值的不動產，今年9月函請地政機關辦理查封登記，並啟動拍賣程序。

銀行發現該公司貸款擔保品、名下不動產遭查封，旋即通知該公司盡速處理，否則將暫停放款；該公司擔心貸款不利導致營運資金受影響，10月初立刻到案將欠費全額清償，換取塗銷查封登記。

士林分署表示，勞工保險是保障勞工生活穩定與老年照護的重要安全網，關乎廣大勞工基本權益與福祉；全民健康保險更是國人醫療照護的後盾，有賴全民共同依法遵循以維持體制健全運作。事業單位若藉故拖欠或拒不繳納保費，不僅嚴重損害受雇勞工應享合法權益，更侵蝕社會安全體系根基。

士林分署對此類涉及民生安全與公共利益案件，皆秉持積極執法態度，採取果斷且有效的強制執行作為。