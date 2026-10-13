快訊

潭子婦陳屍家中 相驗鼻樑、顴骨斷裂「不排除外力」…檢拘提兒到案

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

捍衛母親清白 竹南鎮長參選人何秀綿女兒控告前立委康世儒

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮長參選人、現任無黨籍竹南鎮代會主席何秀綿，日前因涉賄選案遭羈押禁見後，負面言論不斷，競選團隊今指控對手陣營造謠抹黑、網路霸凌，涉及不實指控、損害名譽或意圖使人不當選，何的女兒連紫昕也在律師陪同下，向地檢署按鈴申告。

何秀綿競選總部今上午舉行「拒絕政治黑手，捍衛清白」記者會，公開說明相關爭議；並強調，何秀綿主席出身市井，一路走來歷經人生起伏，深知基層生活的不易，面對網路上的負面言論，原盼以實際服務回應，然而相關不實指控持續擴散，已對個人名譽及選舉公共討論造成影響。

據了解，何秀綿因涉嫌在支持者陪同下，在某社區發放市價約三百元、內含茶葉及果乾的禮盒給多位住戶進行賄選，於上月25日、64歲生日當天，遭檢警搜索並帶走調查。全案檢方傳喚29人到案，經檢察官複訊後，認定何秀綿等8人涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見；苗栗地院審理後裁准何等7人羈押禁見，另1人請回。

之後，何秀綿女兒連紫昕「接下戰旗」力挺母親清白，代為出席競選總部成立大會與地方行程。

前立委、前竹南鎮長康世儒，日前在竹南鎮長參選人葉忠倫小型座談會中站台時，聲稱何秀綿競選代表時僅小學畢業程度，十多年來未曾聽說她有再去進修讀書，現在要選鎮長，學歷竟是大學畢業，令人匪夷所思。另外，康也聲稱看過影像，何與支持者提著大批禮品向選民送禮，過程毫不避諱，其言論已在網路流傳。

對此，何秀綿競選總部認為此內容完全是扭曲事實，有關賄選情節更是不實指控，已違反選罷法。連紫昕也強調「我母親也許不是個聰明的學生，但不能因為她不善言辭，甚至被無理關押無法辯駁的時候，就對她趕盡殺絕，毀人清譽。」

上午記者會後，連紫昕在律師及競選團隊陪同下前往苗栗地檢署，控告康世儒損害名譽或意圖使人不當選之罪。

康則回應，有關學歷部分，他是客觀事實陳述；何的賄選案有網傳是葉忠倫陣營設的局，他更無法認同。他強調，提告是每個人的權利，也將保留誣告追訴權。

連紫昕在律師及競選團隊陪同下前往苗栗地檢署，按鈴控告康世儒損害名譽或意圖使人不當選之罪。圖／何秀綿競選團隊提供
連紫昕在律師及競選團隊陪同下前往苗栗地檢署，按鈴控告康世儒損害名譽或意圖使人不當選之罪。圖／何秀綿競選團隊提供

何秀綿 母親 女兒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

涉幫女兒買票 竹南鎮代參選人父親遭羈押禁見

涉1000元至3000元現金家戶買票 苗檢聲押竹南民代表參選人之父

遭控送490元西點禮盒涉賄 高雄市議員參選人張騏晟與父兄遭聲押

宜蘭冬山鄉大進村長選舉送米疑涉賄選 村長候選人陳明陽5萬交保

相關新聞

彰化再爆賄選疑雲…鎮長參選人10萬元交保 緊繃選情添變數

彰化縣一名許姓鎮長參選人拜訪選民時贈送高接梨禮盒，被檢舉涉嫌買票，彰化地檢署指揮彰化調查站偵辦，複訊後認參選人和同行拜票的洪姓鎮代妻子、陳姓鎮代涉犯投票行賄罪嫌重大，諭知分別予以10萬元、8萬元及3萬元交保。

新北市議員連斐璠疑詐領助理費 遭檢廉約談

新北市議員連斐璠疑似因涉嫌以人頭詐領議員助理費，遭新北地檢署指揮廉政署發動搜索、約談，全案朝涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌偵辦，稍晚將移送新北檢複訊。

捍衛母親清白 竹南鎮長參選人何秀綿女兒控告前立委康世儒

苗栗縣竹南鎮長參選人、現任無黨籍竹南鎮代會主席何秀綿，日前因涉賄選案遭羈押禁見後，負面言論不斷，競選團隊今指控對手陣營造謠抹黑、網路霸凌，涉及不實指控、損害名譽或意圖使人不當選，何的女兒連紫昕也在律師陪同下，向地檢署按鈴申告。

瘋押縣市長大選！台中工程師用虛擬幣簽賭 法官斥「物化選舉」判刑

台中市林姓資訊工程師從去年底開始，利用手機登入「Polymarket」網站，以單筆最高301顆虛擬貨幣USDC，瘋狂下注預測年底大選的各政黨縣市長席次，已不法獲利100美元，林男遭檢方起訴後，台中地院近日審結，法官批評林男將神聖的「選舉結果物化為投機標的」，不僅助長投機風氣，更對台灣選舉純潔性造成潛在危害，依違反公職人員選舉罷免法，判拘役40天，可易科、緩刑2年、公益捐5萬元。

開公務車載女友去汽車旅館 彰化埔鹽鄉代會主席喊冤：腹瀉才去

彰化縣埔鹽鄉民代表會主席施春貴涉嫌公車私用，就醫、訪友甚至載多名女友出遊，還跨縣市到汽車旅館過夜，被彰化地檢署提起公訴；今他喊冤表示，駕駛公務車隨時為民服務，一年多前的事卻在選舉投票日前一個多月起訴，背後恐有人刻意操作選舉。

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

經常為特定議題肉搜他人，在網路開戰的政治網紅「四叉貓」劉宇（本名劉宇席），今年1月下旬疑似與一名辛姓「小草」（民眾黨支持者）在FB上發生糾紛，再度發揮肉搜功力，揭露對方過去官司、生活照、姓名、住處，還指對方是個「戀童癖小草」。經辛男提告，新北地檢署認定四叉貓已涉嫌公開上述個資貶損對方人格及社會評價，將他依違反個資法等罪嫌起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。