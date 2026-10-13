捍衛母親清白 竹南鎮長參選人何秀綿女兒控告前立委康世儒

苗栗縣竹南鎮長參選人、現任無黨籍竹南鎮代會主席何秀綿，日前因涉賄選案遭羈押禁見後，負面言論不斷，競選團隊今指控對手陣營造謠抹黑、網路霸凌，涉及不實指控、損害名譽或意圖使人不當選，何的女兒連紫昕也在律師陪同下，向地檢署按鈴申告。

何秀綿競選總部今上午舉行「拒絕政治黑手，捍衛清白」記者會，公開說明相關爭議；並強調，何秀綿主席出身市井，一路走來歷經人生起伏，深知基層生活的不易，面對網路上的負面言論，原盼以實際服務回應，然而相關不實指控持續擴散，已對個人名譽及選舉公共討論造成影響。

據了解，何秀綿因涉嫌在支持者陪同下，在某社區發放市價約三百元、內含茶葉及果乾的禮盒給多位住戶進行賄選，於上月25日、64歲生日當天，遭檢警搜索並帶走調查。全案檢方傳喚29人到案，經檢察官複訊後，認定何秀綿等8人涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見；苗栗地院審理後裁准何等7人羈押禁見，另1人請回。

之後，何秀綿女兒連紫昕「接下戰旗」力挺母親清白，代為出席競選總部成立大會與地方行程。

前立委、前竹南鎮長康世儒，日前在竹南鎮長參選人葉忠倫小型座談會中站台時，聲稱何秀綿競選代表時僅小學畢業程度，十多年來未曾聽說她有再去進修讀書，現在要選鎮長，學歷竟是大學畢業，令人匪夷所思。另外，康也聲稱看過影像，何與支持者提著大批禮品向選民送禮，過程毫不避諱，其言論已在網路流傳。

對此，何秀綿競選總部認為此內容完全是扭曲事實，有關賄選情節更是不實指控，已違反選罷法。連紫昕也強調「我母親也許不是個聰明的學生，但不能因為她不善言辭，甚至被無理關押無法辯駁的時候，就對她趕盡殺絕，毀人清譽。」

上午記者會後，連紫昕在律師及競選團隊陪同下前往苗栗地檢署，控告康世儒損害名譽或意圖使人不當選之罪。

康則回應，有關學歷部分，他是客觀事實陳述；何的賄選案有網傳是葉忠倫陣營設的局，他更無法認同。他強調，提告是每個人的權利，也將保留誣告追訴權。