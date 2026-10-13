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瘋押縣市長大選！台中工程師用虛擬幣簽賭 法官斥「物化選舉」判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓資訊工程師從去年底開始，利用手機登入「Polymarket」網站，以單筆最高301顆虛擬貨幣USDC，瘋狂下注預測年底大選的各政黨縣市長席次，已不法獲利100美元，林男遭檢方起訴後，台中地院近日審結，法官批評林男將神聖的「選舉結果物化為投機標的」，不僅助長投機風氣，更對台灣選舉純潔性造成潛在危害，依違反公職人員選舉罷免法，判拘役40天，可易科、緩刑2年、公益捐5萬元。

檢警調查，林姓男子擔任資訊工程師，涉從2025年12月至2026年1月間，得知「Polymarket」網站開設有標題為「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner」的選舉賭盤，他利用行動電話登入該網站的電子錢包，鎖定我國將於2026年11月28日舉辦的縣市長地方公職人員九合一選舉。

林男以USDC穩定幣作為投注籌碼，針對「各政黨是否贏得最多地方首長席次」的對立選項，狂下45筆注單與網路上不特定賭客對賭財物，單筆押注金額從最低0.15顆至最高301顆USDC不等。

因該類平台的玩法類似「股票交易」，賭客買進某個選項（例如預測某政黨勝出）的分額後，隨著選情變化或資金湧入，該選項的價格（賠率）會隨之浮動。

賭客不需要等到真正選舉結果出爐，只要其買進的選項價格上漲，就可在選前將手中的「預測籌碼」賣出來賺取價差，林男因此獲利100美元。

警方在台中市西屯區的辦公處所進行網路巡邏時，利用電腦連結至該網站平台蒐證，查獲林男的不法行徑。檢方認定他透過虛擬貨幣簽賭，足以生損害於我國選舉結果之純潔性與公平性，偵結後依法聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，林男不思循正途獲取財物，以網際網路下注選舉賭博，將選舉結果物化為投機標的，易誘發賄選或操弄民意等扭曲選舉本質的行為，考量他自始坦承犯行，雖在2020年間有賭博前科，但已執行完畢，依網際網路以縣市長選舉結果為標的之賭博財物罪，判拘役40日，可易科4萬元、緩刑2年，另支付公益捐5萬元，仍可上訴。

台中市林姓工程師利用虛擬貨幣在網路下注年底選舉賭盤，台中地院近日審結。聯合報系資料照
台中市林姓工程師利用虛擬貨幣在網路下注年底選舉賭盤，台中地院近日審結。聯合報系資料照

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