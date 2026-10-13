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開公務車載女友去汽車旅館 彰化埔鹽鄉代會主席喊冤：腹瀉才去

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉民代表會主席施春貴涉嫌公車私用，就醫、訪友甚至載多名女友出遊，還跨縣市到汽車旅館過夜，被彰化地檢署提起公訴；今他喊冤表示，駕駛公務車隨時為民服務，一年多前的事卻在選舉投票日前一個多月起訴，背後恐有人刻意操作選舉。

起訴書指出，施春貴明知公務車使用用途，仍於民國113年6月至去年5月間多次使用鄉代會公務車載女友到汽車旅館、到桃園市找朋友打牌、載女友到台南縣就醫、到台南縣找女網友到汽車旅館，公車私用卻到中油加油站簽帳加油，涉嫌獲得節省油料費及租車費之利益2萬8438元；施春貴明知鄉代會定期會期間使用公務車不得支領交通費，仍在鄉代會第22屆第3次定期會、第22屆第5次定期會，登記申領出席的交通費，涉嫌詐領2千元。

施春貴喊冤表示，鄉代會主席座車無明確使用規範，他沒雇用司機，所以在縣內或到外縣市探病、捻香都自己駕車，因隨時可能接獲民眾陳情，這些都是為民服務行程，至於開公務車進汽車旅館是當然忽然腹瀉，還弄髒褲子才找有盥洗室的地方清洗，開公務車還領定期會交通費是接送其他代表下鄉考察，不是獨自用車才申領2000元，並非詐領。

彰檢從公務車行車記錄器、加油站簽帳單和關證人供詞，認為施春貴涉犯假借公務員職務機會上之詐欺取財罪、假借公務員職務機會上之背信罪，依法提起公訴。

施春貴尋求連任鄉代，同選區有5人競選，他因此認為，檢方選在投票前一個多月起訴一年多前發生的事情，背後恐有人刻意操作，企圖影響選情，而內政部應明訂主席座車使用規範以免鄉鎮市民代表會主席誤觸法。

行政院「車輛管理手冊」與法務部廉政署的「公務車輛使用管理廉政指引」，專供鄉鎮市民代表會主席使用的公務車，嚴禁公務無關的私人行程（如載送家人、私人出遊、處理私人競選活動等），僅供公務或上下班使用，內政部也函釋（台內民字第1071100380號等），地方民意機關正副首長（包含鄉代會正副主席），在代表會定期會、臨時會開會期間，如果全程使用專用車或公務車上下班及參加行程，即不得再報支「交通費」，以免重複領取國家資源。

彰化縣埔鹽鄉民代表會主席施春貴涉犯假借公務員職務機會上之詐欺取財罪、假借公務員職務機會上之背信罪，被彰化地檢署提起公訴。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽鄉民代表會主席施春貴涉犯假借公務員職務機會上之詐欺取財罪、假借公務員職務機會上之背信罪，被彰化地檢署提起公訴。圖／民眾提供

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