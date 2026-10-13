開公務車載女友去汽車旅館 彰化埔鹽鄉代會主席喊冤：腹瀉才去

彰化縣埔鹽鄉民代表會主席施春貴涉嫌公車私用，就醫、訪友甚至載多名女友出遊，還跨縣市到汽車旅館過夜，被彰化地檢署提起公訴；今他喊冤表示，駕駛公務車隨時為民服務，一年多前的事卻在選舉投票日前一個多月起訴，背後恐有人刻意操作選舉。

起訴書指出，施春貴明知公務車使用用途，仍於民國113年6月至去年5月間多次使用鄉代會公務車載女友到汽車旅館、到桃園市找朋友打牌、載女友到台南縣就醫、到台南縣找女網友到汽車旅館，公車私用卻到中油加油站簽帳加油，涉嫌獲得節省油料費及租車費之利益2萬8438元；施春貴明知鄉代會定期會期間使用公務車不得支領交通費，仍在鄉代會第22屆第3次定期會、第22屆第5次定期會，登記申領出席的交通費，涉嫌詐領2千元。

施春貴喊冤表示，鄉代會主席座車無明確使用規範，他沒雇用司機，所以在縣內或到外縣市探病、捻香都自己駕車，因隨時可能接獲民眾陳情，這些都是為民服務行程，至於開公務車進汽車旅館是當然忽然腹瀉，還弄髒褲子才找有盥洗室的地方清洗，開公務車還領定期會交通費是接送其他代表下鄉考察，不是獨自用車才申領2000元，並非詐領。

彰檢從公務車行車記錄器、加油站簽帳單和關證人供詞，認為施春貴涉犯假借公務員職務機會上之詐欺取財罪、假借公務員職務機會上之背信罪，依法提起公訴。

施春貴尋求連任鄉代，同選區有5人競選，他因此認為，檢方選在投票前一個多月起訴一年多前發生的事情，背後恐有人刻意操作，企圖影響選情，而內政部應明訂主席座車使用規範以免鄉鎮市民代表會主席誤觸法。

行政院「車輛管理手冊」與法務部廉政署的「公務車輛使用管理廉政指引」，專供鄉鎮市民代表會主席使用的公務車，嚴禁公務無關的私人行程（如載送家人、私人出遊、處理私人競選活動等），僅供公務或上下班使用，內政部也函釋（台內民字第1071100380號等），地方民意機關正副首長（包含鄉代會正副主席），在代表會定期會、臨時會開會期間，如果全程使用專用車或公務車上下班及參加行程，即不得再報支「交通費」，以免重複領取國家資源。