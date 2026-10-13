快訊

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

經常為特定議題肉搜他人，在網路開戰的政治網紅四叉貓」劉宇（本名劉宇席），今年1月下旬疑似與一名辛姓「小草」（民眾黨支持者）在FB上發生糾紛，再度發揮肉搜功力，揭露對方過去官司、生活照、姓名、住處，還指對方是個「戀童癖小草」。經辛男提告，新北地檢署認定四叉貓已涉嫌公開上述個資貶損對方人格及社會評價，將他依違反個資法等罪嫌起訴。

起訴指出，四叉貓於今年1月22、23日，在新北市三重區租屋處內，以個人Facebook帳號「四叉貓異世界轉生為數位貂蟬」、「劉宇」，和Threads帳號「@4xgay」，張貼辛男2020年在法院涉及的一起兒少性剝削案件部分判決，同時發文對方跑來自己FB留言，說已檢舉他的粉絲團成功並貼出證明，結果經司法判決系統查詢，發現對方是一個戀童癖小草等語。

四叉貓除將上述發文設為公開閱覽，還隨文刊登辛男露臉的個人生活照及辛男自行張貼的房屋使用執照，藉此公開辛男個人資料並貶損其人格及社會評價，已達侮辱對方的目的。

檢察官指出，四叉貓所張貼辛男的刑事判決紀錄雖屬事實，但僅涉私德與公共利益無關，自屬誹謗行為。另外他張貼對方刑事判決紀錄、個人照片、姓名、含有住處的使用執照等個人資料，已是以網路對公眾揭露辛男刑事判決紀錄，屬個資法可處罰的「損害他人之利益」的情形。

檢察官求刑時認為，四叉貓身為知名網紅，為一己私怨非法利用辛男個人資料，損害其人格與社會評價，造成精神上的利益受損，事後四叉貓雖已將上述貼文刪除，犯後態度尚稱良好，仍建請法官量處適當之刑，以彰法紀。

網紅「四叉貓」今年初疑似與一名「小草」在FB上發生糾紛，揭露對方過去官司、生活照、姓名、住處，遭新北檢依違反個資法等罪嫌起訴。圖／翻攝劉宇臉書
網紅「四叉貓」今年初疑似與一名「小草」在FB上發生糾紛，揭露對方過去官司、生活照、姓名、住處，遭新北檢依違反個資法等罪嫌起訴。圖／翻攝劉宇臉書

四叉貓 小草 網紅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

轉貼沈伯洋與裸露女子、毒品深偽照片 男子認罪緩起訴

台東男揚言總統府、3大機場裝炸彈遭起訴 拘提查扣125萬及7手機

「我媽要選里長不想有對手」 他涉嫌亮槍恐嚇現任里長遭起訴

法官酒駕丟工作...他轉任司法事務官再度酒駕騎車撞傷人 再判休職一年

相關新聞

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

經常為特定議題肉搜他人，在網路開戰的政治網紅「四叉貓」劉宇（本名劉宇席），今年1月下旬疑似與一名辛姓「小草」（民眾黨支持者）在FB上發生糾紛，再度發揮肉搜功力，揭露對方過去官司、生活照、姓名、住處，還指對方是個「戀童癖小草」。經辛男提告，新北地檢署認定四叉貓已涉嫌公開上述個資貶損對方人格及社會評價，將他依違反個資法等罪嫌起訴。

收容人不治家屬見獄中影像悲痛 獄方：配合司法調查

基隆監獄陳姓收容人入監第3天送醫不治，家屬看過獄中監視器影像，質疑是被往死裡打，管理員還舀馬桶的水潑人，太侮辱人了。基隆監獄今天表示，陳男有妨害秩序行為，管理員壓制並帶他離舍房時有過當動作。獄方已調整2人勤務，配合司法釐清死因，並依規定啟動行政調查。

捍衛母親清白 竹南鎮長參選人何秀綿女兒控告前立委康世儒

苗栗縣竹南鎮長參選人、現任無黨籍竹南鎮代會主席何秀綿，日前因涉賄選案遭羈押禁見後，負面言論不斷，競選團隊今指控對手陣營造謠抹黑、網路霸凌，涉及不實指控、損害名譽或意圖使人不當選，何的女兒連紫昕也在律師陪同下，向地檢署按鈴申告。

瘋押縣市長大選！台中工程師用虛擬幣簽賭 法官斥「物化選舉」判刑

台中市林姓資訊工程師從去年底開始，利用手機登入「Polymarket」網站，以單筆最高301顆虛擬貨幣USDC，瘋狂下注預測年底大選的各政黨縣市長席次，已不法獲利100美元，林男遭檢方起訴後，台中地院近日審結，法官批評林男將神聖的「選舉結果物化為投機標的」，不僅助長投機風氣，更對台灣選舉純潔性造成潛在危害，依違反公職人員選舉罷免法，判拘役40天，可易科、緩刑2年、公益捐5萬元。

開公務車載女友去汽車旅館 彰化埔鹽鄉代會主席喊冤：腹瀉才去

彰化縣埔鹽鄉民代表會主席施春貴涉嫌公車私用，就醫、訪友甚至載多名女友出遊，還跨縣市到汽車旅館過夜，被彰化地檢署提起公訴；今他喊冤表示，駕駛公務車隨時為民服務，一年多前的事卻在選舉投票日前一個多月起訴，背後恐有人刻意操作選舉。

駕照被吊銷仍開曳引車上路...3次取締開罰36萬元 拒不繳納遭扣押存款

48歲李姓男子在吊銷駕照期間仍於高雄、國道等地駕駛曳引車，3次被取締共遭裁罰36萬元，另積欠罰單1500元，均拒不繳納；行政執行署台南分署收案後，核發執行命令扣押其存款、函請監理機關將李的汽車一部辦理禁止異動，李先繳清23萬3400元，剩餘款項申請分期繳納。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。