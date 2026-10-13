政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

經常為特定議題肉搜他人，在網路開戰的政治網紅「四叉貓」劉宇（本名劉宇席），今年1月下旬疑似與一名辛姓「小草」（民眾黨支持者）在FB上發生糾紛，再度發揮肉搜功力，揭露對方過去官司、生活照、姓名、住處，還指對方是個「戀童癖小草」。經辛男提告，新北地檢署認定四叉貓已涉嫌公開上述個資貶損對方人格及社會評價，將他依違反個資法等罪嫌起訴。

起訴指出，四叉貓於今年1月22、23日，在新北市三重區租屋處內，以個人Facebook帳號「四叉貓異世界轉生為數位貂蟬」、「劉宇」，和Threads帳號「@4xgay」，張貼辛男2020年在法院涉及的一起兒少性剝削案件部分判決，同時發文對方跑來自己FB留言，說已檢舉他的粉絲團成功並貼出證明，結果經司法判決系統查詢，發現對方是一個戀童癖小草等語。

四叉貓除將上述發文設為公開閱覽，還隨文刊登辛男露臉的個人生活照及辛男自行張貼的房屋使用執照，藉此公開辛男個人資料並貶損其人格及社會評價，已達侮辱對方的目的。

檢察官指出，四叉貓所張貼辛男的刑事判決紀錄雖屬事實，但僅涉私德與公共利益無關，自屬誹謗行為。另外他張貼對方刑事判決紀錄、個人照片、姓名、含有住處的使用執照等個人資料，已是以網路對公眾揭露辛男刑事判決紀錄，屬個資法可處罰的「損害他人之利益」的情形。

檢察官求刑時認為，四叉貓身為知名網紅，為一己私怨非法利用辛男個人資料，損害其人格與社會評價，造成精神上的利益受損，事後四叉貓雖已將上述貼文刪除，犯後態度尚稱良好，仍建請法官量處適當之刑，以彰法紀。