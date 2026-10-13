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駕照被吊銷仍開曳引車上路...3次取締開罰36萬元 拒不繳納遭扣押存款

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

48歲李姓男子在吊銷駕照期間仍於高雄、國道等地駕駛曳引車，3次被取締共遭裁罰36萬元，另積欠罰單1500元，均拒不繳納；行政執行署台南分署收案後，核發執行命令扣押其存款、函請監理機關將李的汽車一部辦理禁止異動，李先繳清23萬3400元，剩餘款項申請分期繳納。

台南分署指出，李姓男子2024年1月駕駛營業貨運曳引車行經高雄市蓮池潭風景區，經交通部公路局高雄市區監理所攔檢，查獲五年內第二次以上在吊銷駕照期間仍駕駛聯結車、大客車或大貨車，台南市交通局裁罰12萬元。

李2024年4月間又駕駛自用曳引車，行經國道3號南向72公里處，經警政署國道公路警察局第六公路警察大隊員警攔檢，查獲五年內第二次以上在吊銷駕照期間仍駕駛聯結車、大客車或大貨車，台南市交通局再裁罰12萬元。

李又於2024年5月間駕駛自用曳引車，行經高雄市左營區海功路，經高雄市警察局交通警察大隊員警攔檢，查獲五年內第二次以上在吊銷駕照期間仍駕駛聯結車、大客車或大貨車，台南市交通局再裁罰12萬元。

另，李因不遵守公路機關依處罰條例第五條規定所發布命令，遭裁處交通罰單1筆金額1500元，合計滯欠4筆，台南市交通局移送金額合計35萬4500元。

台南分署指出，執行人員於去年11月間受理前二件案件移送，收案後查得李有存款可供執行，乃分別於今年4月間核發執行命令扣押李的存款，李於接獲執行命令後立即繳清23萬3400元；執行人員今年8月間再受理後二件案件移送，函請監理機關將李名下的汽車一部辦理禁止異動，李主動到場申請分期繳納。

台南分署表示，為還給用路人行的安全，依法務部行政執行署規劃「交通專案」，將加強執行與車輛相關之使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰；提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，分署將強力執行。

48歲李姓男子在吊銷駕照期間仍於高雄、國道等地駕駛曳引車，3次被取締共遭裁罰36萬元，另積欠罰單1500元，均拒不繳納。圖／台南分署提供
48歲李姓男子在吊銷駕照期間仍於高雄、國道等地駕駛曳引車，3次被取締共遭裁罰36萬元，另積欠罰單1500元，均拒不繳納。圖／台南分署提供

駕照 曳引車 開罰

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