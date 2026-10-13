班鐵翔西門町摔斷腿 告地主過失傷害 出庭呼籲政府重視「行的安全」

資深藝人班鐵翔今年5月間在西門町徒步區「隱藏陷阱」斜坡摔傷骨折，提告土地所有權人涉嫌過失傷害。台北地檢署今傳喚他出庭釐清案情，班鐵翔表示，希望自己是最後一個摔傷者，希望政府重視「行的安全」。

班鐵翔表示，今年5月27日參加西門町國賓戲院特映會宣傳活動，前往電影院途中行經行人徒步區、成都路25號、27號巷口的「斜坡」，沒想是此地一半是斜坡、一半是樓梯，周邊沒有止滑條，也無欄杆扶手等，他摔倒後「震得頭都暈了」、「沒想到摔得這麼嚴重」，還聽到嚴重的骨裂聲，當時真的痛苦、驚愕，消防人員、路人經過還說「怎麼又是這個地方？」，才知道已有許多人在此處摔傷。

他指出，從2020年迄今，長達6年期間，反覆有人在此斜坡摔傷，里長轉述約有數十人；建築管理工程處等單位曾希望改善，但土地的所有權人不簽字、不肯出具同意書，導致政府無法修繕，責任應屬於所有權人，因而針對摔傷案，提告所有權人涉嫌過失傷害。

他因無障礙斜坡與階梯高低落差不慎重摔，造成脛骨、腓骨骨折，住院治療，並接受二次手術。他回想，摔傷迄今已4個多月，造成他生活上的困擾、衝擊身心靈，很多活動也隨之停擺，他希望自己是最後一個在斜坡摔傷的人，行人徒步區、每個月有30多萬人經過此地，此斜坡確實是「隱藏陷阱」，呼籲政府能看到「行的安全」，建管單位、所有權人應確實改善。

班鐵翔日前台北市議員徐立信陪同下重返事故現場。聯合報系資料照

資深藝人班鐵翔日前在西門町徒步區「隱藏陷阱」斜坡摔傷骨折，提告土地所有權人涉嫌過失傷害，今以告訴人身分至台北地檢署出庭。記者蕭雅娟／攝影