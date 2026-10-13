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「我媽要選里長不想有對手」 他涉嫌亮槍恐嚇現任里長遭起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

邱姓男子今年7月間對新北市雙溪區牡丹里游姓里長說，邱母要選里長，涉嫌亮槍恐嚇游男，「出來參選會出事」。邱男犯案4天後被捕，羈押至今。檢察官偵查後，今依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇危害安全罪嫌起訴邱男。

基隆地檢署起訴指出，年近60歲的邱男並非牡丹里民，與游姓里長互不相識。邱男今年7月24日打電話給游姓里長，相約在雙溪區牡丹慶雲宮見面。

兩人見面時，邱男向游姓里長說，他要請他的媽媽出來選里長，不希望有競爭對手，如果游要出來參選，就會出事。

邱男說完話後，拉開隨身背包的拉鍊，向游姓里長展示背包內的手槍，表示自己是「太陽會樹林分會副會長」，認識道上兄弟，如果游要參選，就會出事。

兩人分開後，邱男又打電話給游姓里長，恫稱「你如果讓我查出來，有（參選）的話就該死囉」、「碰到就腳要給你斷（台語）」等話。

游姓男子心生畏懼，擔心自身安危報案。檢察官陳宜愔指揮新北市瑞芳警分局、法務部調查局新北市調查處偵辦。辦案人員調閱相關監視器及通聯紀錄後，7月28日持基隆地方法院法官核發的搜索票，至邱男位於雙溪的住處搜索，將他逮捕，但未查扣到涉案手槍，邱男供稱已丟棄在山區。

檢察官偵訊後， 聲請邱男獲准，今天依涉嫌違反選罷法以強暴、脅迫之方法使他人放棄競選罪，以及刑法恐嚇危害安全罪嫌提起公訴。

基隆地檢署表示，民主選舉是國家根基，意圖擾亂選舉秩序，並以強暴、脅迫或其他非法手段，妨害他人競選或使他人放棄競選之行為，必定從速、從嚴偵辦，絕不寬貸。

邱男涉嫌持槍恐嚇新北市雙溪區牡丹里游姓里長「參選會出事」，檢察官偵查後，今依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇危害安全罪嫌起訴邱男。聯合報系資料照
邱男涉嫌持槍恐嚇新北市雙溪區牡丹里游姓里長「參選會出事」，檢察官偵查後，今依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇危害安全罪嫌起訴邱男。聯合報系資料照

恐嚇 里長 雙溪區

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