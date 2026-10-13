涉幫女兒買票 竹南鎮代參選人父親遭羈押禁見

涉幫女兒買票遭偵辦！苗栗地檢署接獲檢舉，竹南鎮第一選區康姓鎮民代表參選人的父親，涉嫌以1000元至3000元不等的現金買票，昨（12）日發動搜索，檢察官訊問後，認康姓被告犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，竹南鎮第一選區今年新增1席有4席名額，共有9位參選人，除了3人爭取連任外，多位新人也要爭取新增一席位，競爭相當激烈。此次涉賄嫌疑人康男，多年前也曾因參選鎮代涉賄遭檢調偵辦，此次疑幫首次參選的女兒現金買票再度涉賄，地方民眾聽聞消息都很訝異，均認為可能是因選情激烈而關心幫過頭了。

苗栗地檢署表示，地檢署獲報康姓鎮民代表參選人之父，涉嫌分別發放1000元至3000元不等之現金予具有投票權之家戶，而約為投票支持其女之賄選案件，即指派主任檢察官何建寬、檢察官邱舒虹指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、苗栗縣警察局竹南分局偵辦，於昨日執行搜索5人5處，計傳喚、通知9人到案。

檢察官於昨晚訊問後，認康姓參選人之父涉犯選罷免法嫌疑重大，有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；另有被告4人則經檢察官限制住居。

苗栗地檢署強調，公平選舉為民主政治之基石，賄選行為嚴重破壞選舉之公平與公正性，將與警調廉移憲等司法團隊廣為蒐集賄選情資，一旦發現不法情事必定從嚴從速偵辦。