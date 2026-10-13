法官酒駕丟工作...他轉任司法事務官再度酒駕騎車撞傷人 再判休職一年

宜蘭地方法院院法官張軒豪前年酒駕載書記官外出，被警方攔檢發現酒測值達1.05毫克，判刑4月得易科罰金定讞，也被免除法官職務，轉任台北地方法院司法事務官。未料，張今年再度酒駕騎車撞傷人，台北地院主動移請司法院送懲戒，懲戒法院判決張休職一年，可上訴。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭。張2017年1月就曾被依肇事致人傷害逃逸罪判刑確定。

張軒豪2024年8月19日晚間8時許，駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口時，左轉搶快轉彎占用對向車道，被警員攔下測得酒測值超標，檢方起訴後，法院判決4月得易科罰金之刑定讞。懲戒法院判決張免職，轉任台北地院司法事務官。

張軒豪2025年5月21日至台北地院擔任司法事務官，他今年2月1日上午11時許於台北市某米糕店飲酒後，搭車到宜蘭轉運站再騎車欲返家，卻從後方追撞行人，導致下背和骨盆挫傷、手肘挫傷等，酒測值達0.35毫克。

張軒豪坦承犯行，檢方聲請簡易判決處刑，宜蘭地方法院依不能安全駕駛動力交通工具罪判6月得易科罰金之刑。另張給付被害人醫療費用、精神慰撫金共3萬6000元，被害人同意撤回過失傷害刑事告訴，至於肇事逃逸部分，檢察官處分張不起訴。

台北地院知悉後主動移請司法院送懲戒，懲戒法院認為，張軒豪行為除了違反刑事法律，也違反公務員服務法規定，審酌張先前已經因酒駕被免職轉任司法事務官，仍不能得到教訓再次酒駕、撞擊行人，危害不輕，但事後能坦承犯行且與被害人和解，判決休職一年。

據悉，張軒豪本有申請退休，如今台北地院將於收受判決書後先辦理停職，待張休職一年期滿後才會讓他辦理退休。

宜蘭地方法院前法官張軒豪。聯合報系資料照