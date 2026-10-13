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樓上太吵抗議「可以好好教小孩嗎？」 遭移送法辦法官裁定出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市顏姓市民嫌住家樓上小孩的腳步聲太吵，敲門抗議稱「可以好好教小孩嗎」，樓上鄰居報警，警方認為顏有社會秩序維護法藉端滋擾的情形，將顏移送法辦，台北地院審查認為，顏的音量較大且情緒激動，但未踰越合理範圍，裁定不罰。可抗告。

新北市警新店分局移送說，顏與樓上張姓住戶分住在新店某社區11樓、12樓，顏2026年7月27日上午10時、8月1日中午12時許上樓大力敲門說「可不可以安靜一點，你們吵整個早上了，可以好好教小孩嗎」，影響張姓住戶住家安寧，有社會秩序維護法藉端滋擾之情形，移請裁處。

法院調查，顏在警詢時稱，樓上住戶長期製造低頻噪音，有透過物業中心告知他們改善噪音問題，也請物業管理員到家中聽噪音，物業中心總幹事表示噪音確實有影響他人的生活，雖以書面方式開立勸導單，但沒有改善。

法官認為，物業中心開立通知單的日期是2026年7月4日、10日，證明顏質問樓上時已尋求社區人員協助。

法官認為，依張姓住戶提供的錄影檔案，顏提質問時，內容是「講幾遍了啊」、「一直吵...整個早上」、「搞什麼鬼啊」，顏的音量雖較大，且情緒激動，但質問的時間並非持久，難認有踰越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，顏的行為與社維法「藉端滋擾」處罰要件不符，裁定不罰。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

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