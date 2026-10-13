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2個月大嬰兒大腿、臀部瘀青 保母被控涉犯傷害罪 法官判無罪理由出爐

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

于姓保母照顧2個月大嬰兒，第3天凌晨無法睡覺。當午父母來帶嬰兒去打疫苗，于女告知要終止受託。打完預防針，嬰兒父母換尿布時，發現嬰兒大腿、臀部有瘀傷報案，檢方起訴保母涉犯傷害罪。法官指出，接種時有露腿未發現傷勢，也難憑終止托育反推有傷害動機或曾傷害嬰兒，判決保母無罪。

基隆地檢署起訴指出，于姓保母2024年1月2日下午2時許起，受託照顧1名2個月大的嬰兒。同月5日上午10時50分，嬰兒的父母到于家接孩子，準備帶去台北榮民總醫院施打預防針時，于女臨時告知嬰兒的父母，無意繼續受託照顧嬰兒。

嬰兒的父母當天中午帶孩子到台北榮總施打預防針，下午3時許用完餐，要為嬰兒更換尿布時，發現孩子的左大腿、左臀部有瘀挫傷，帶至醫院驗傷確認後報案。檢察官偵查後，認定保母涉犯刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

于性保母在檢察官訊問時否認犯行，辯稱受託照顧的嬰兒有高敏感需求狀況，2024年1月5日凌晨因為照顧3嬰兒無法睡覺，就一直思考體力有沒有辦法負荷，才決定中止托嬰，並有先打電話給嬰兒的父母，只是兩人都沒有接電話。當天嬰兒的父母來接人時，她直接說無意繼續照顧。

于女說，受託期間幫嬰兒洗背部時，有看到隱隱約約青藍色痕跡，那是小朋友都會有的胎記，但警察跟她說是。嬰兒離開她家到被發現傷勢，時隔8、9個小時，不知道這段時間發生什麼事，卻要把責任推到她身上。

基隆地方法院法官審理後指出，嬰兒接種疫苗，雙側大腿須依序露出、換側、固定並接受施針，在場人員都有近距離觀察機會。本案傷勢包括左大腿，屬範圍非小的大片瘀青，若在接種時已存在，通常不會不被發現。此事雖不足反向認定傷勢形成在接種後，檢方主張嬰兒在離開余家時即已存在，難認有被充分證明。

法官說，擔任鑑定證人的醫師證稱：2個月大嬰兒受這樣的傷，應有外力介入，但無法判斷是撞擊、較大力捏握、徒手拍打或其他外力形成，也無法確認照顧者是故意或是疏忽造成。嬰兒打預防針時有掙扎、大哭，不能排除固定或抓握動作形成傷勢可能性，無法指向余姓保母即為施暴者。

法官指出，于女年過60歲，體能較青壯者為弱。嬰的父母說，于女是第2個保母，第1個保母同時帶另一個24小時的嬰兒，以這名嬰兒是「日夜顛倒的嬰兒」，帶太累而停止受託，可見這名嬰兒有高敏感需求特殊狀況，于女開口說要停止托育，不違常情，無從僅憑終止托育時間點，反推她有傷害動機或曾傷害嬰兒，判決于女無罪。

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于姓保母照顧2個月大嬰兒，終止受託當天，嬰兒父母換尿布時發現嬰兒大腿、臀部受傷，檢方起訴于女涉犯傷害罪。基隆地院法官指出，接種時有露腿未發現傷勢，也難憑終止托育反推有傷害動機或曾傷害嬰兒，判決保母無罪。聯合報系資料照
于姓保母照顧2個月大嬰兒，終止受託當天，嬰兒父母換尿布時發現嬰兒大腿、臀部受傷，檢方起訴于女涉犯傷害罪。基隆地院法官指出，接種時有露腿未發現傷勢，也難憑終止托育反推有傷害動機或曾傷害嬰兒，判決保母無罪。聯合報系資料照

保母 嬰兒 傷害罪

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