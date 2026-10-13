酒駕慣犯遭押瞎扯「回東勢種水果」求交保 遭法官打臉駁回

台中市朱姓男子有多次酒駕前科，去年底才出監，卻無視多次前科，又酒駕上路，被查獲時，酒精濃度達每公升0.81毫克，檢方以有再犯之虞，向台中地院聲押獲准，朱男近日聲請交保，主張「回家安排果園事務，聯繫兄長返台照顧年邁母親」，台中地院審認，朱男雖自稱深感悔悟，卻不斷以手術未復健為由，圖謀卸責，認定涉犯公共危險罪嫌重大，駁回具保停止羈押聲請。

檢警調查，朱男過去已有多次觸犯公共危險罪前科，前案在2025年10月15日執行完畢出監，卻未記取教訓，出獄不滿一年內又重蹈覆轍。案發當日朱男酒後執意駕車上路，經依法實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度高達每公升0.81毫克。

朱男罔顧法紀的酒駕行為，對道路交通與公共安全產生極大危害。檢方偵結後認定事證明確，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪嫌將他起訴。

台中地院法官審酌，朱男雖坦承犯行使案件改行簡式審判程序，並在2026年9月8日言詞辯論終結，但他屢次酒駕，足認具反覆實施同一犯罪之虞。為維護社會大眾安全，依比例原則認定有羈押必要，從今年8月19日起裁定羈押3個月。

朱男在羈押期間向法院聲請具保停止羈押，主張2026年5月接受左腳人工髖關節置換手術，術後未復健導致痛苦難耐且行動不便。他更打親情牌，以81歲老母需人照顧為由，盼以3萬元交保回東勢地區種植水果，安排果園事務。

法官指出，看守所內配置專業醫師足以提供醫療追蹤，必要時可戒護就醫，朱男病況不符「非保外治療顯難痊癒」要件。其家庭與經濟困難也不足以動搖，對其具反覆犯罪危險性的判斷，駁回具保聲請。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康