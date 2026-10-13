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涉1000元至3000元現金家戶買票 苗檢聲押竹南民代表參選人之父

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮民代表選舉康姓參選人父親以1000元至3000元不等現金，向家戶涉嫌賄選，苗栗地檢署昨天指揮搜索，檢察官偵訊後，認定康父涉嫌違反公職人員選舉罷免法重大，並有逃亡、串證之虞，晚間聲請法院羈押禁見獲准，全案進一步偵辦中。

苗檢掌握情資，竹南鎮代選舉康姓參選人涉嫌分別發放1000元至3000元不等現金，予具有投票權之家戶，而約為投票支持其女之賄選案件，指派主任檢察官何建寬、檢察官邱舒虹，指揮縣察局刑警大隊、竹南分局昨天搜索5人5處，傳喚、通知9人到案，扣案疑似賄款。

檢察官訊問後，認康父涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另有4人則限制住居。

苗檢指出， 公平選舉為民主政治之基石，賄選行為嚴重破壞選舉之公平與公正性，檢方與警調廉移憲等司法團隊廣為蒐集賄選情資，一旦發現不法情事必定從嚴從速偵辦。

苗栗地檢署檢察長林映姿呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽本署反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。

苗栗縣竹南鎮民代表選舉康姓參選人父親以1000元至3000元不等現金，向家戶涉嫌賄選，苗栗地檢署昨天指揮查賄，聲請法院羈押禁目康父獲准，全案進一步偵辦中。聯合報系資料照
苗栗縣竹南鎮民代表選舉康姓參選人父親以1000元至3000元不等現金，向家戶涉嫌賄選，苗栗地檢署昨天指揮查賄，聲請法院羈押禁目康父獲准，全案進一步偵辦中。聯合報系資料照

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