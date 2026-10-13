欠115筆罰鍰稅費13萬擺爛 房子遭查封將法拍 六旬男急繳清

台中市蘇姓男子長年積欠高速公路通行費、超速及闖紅燈等交通罰鍰，以及汽燃費、牌照稅、健保費等共115筆、累計約13萬7千元，經催繳均置之不理。法務部行政執行署台中分署擴大追查，發現他名下一棟房屋已遭民事債權人聲請查封，立即函請法院合併執行，準備拍賣。蘇男見執行分署「來真的」，才急忙籌款在今年9月29日全數繳清。

台中分署表示，六旬蘇姓男子從2022年2月至2025年2月間，行駛高速公路未依規定繳納通行費，還有超速、闖紅燈及不遵守標線指示等違規，共70筆罰鍰、累計4萬7049元；另積欠2024年度汽燃費、強制險罰鍰、2026年度牌照稅及2022年9月起的健保費共45筆、累計9萬139元，自2024年4月起陸續移送台中分署執行。

台中分署受理後，隨即扣押蘇男金融帳戶存款，但帳戶內僅剩700餘元，蘇男對不足部分仍不理會。

今年5月起，台中分署配合「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」擴大追查，發現蘇男名下房屋已在9月1日遭民事債權人聲請法院查封，立即函請台中地方法院合併執行。蘇男得知房屋無法買賣、即將進入法拍程序，才一改消極態度，急籌款繳清全部欠費，與民事債權人另行協商還款。

台中分署呼籲，民眾收到傳繳通知書應於期限內繳納，切勿心存僥倖；若確有經濟困難，可向執行分署申請分期清償，以免名下愛車或房產遭查封拍賣。