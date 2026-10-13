遭控送490元西點禮盒涉賄 高雄市議員參選人張騏晟與父兄遭聲押

橋頭地檢署日前接獲情資，高雄市第三選區市議員候選人張騏晟涉賄，檢調於昨天大動作搜索15處，傳喚參選人、共犯及選民共27人到案，檢方複訊後，認定張騏晟及其父前高雄市海洋局長張漢雄，以及其兄現任梓官區漁會總幹事張鈞華等3人涉犯選罷法投票行賄及加重詐欺、偽造文書等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署指出，檢方經長期蒐證後，於12日同步指揮調查局高雄市處及高雄市刑大，前往涉案嫌疑人住處等15處發動搜索，當場查扣相關證物，並傳喚張騏晟、共犯與選民23人及證人4人到案說明。

張騏晟綽號「二哥」，擁有高雄科技大學水產科技產業博士學位，創辦漁夫鮮撈電子商務平台推廣海鮮產業，扎根大岡山地區超過10年，致力於推動在地農漁產銷，在網路社群經營有成，臉書、IG都有不少粉絲。

張騏晟今年才用無黨籍參選2026年第三選區議員，被視為下屆市議員「黑馬」，其家族實力雄厚，父親張漢雄於縣市合併前曾任梓官鄉長、鄉代會主席，也曾任梓官區漁會總幹事，並曾任高雄市海洋局長；現任梓官區漁會總幹事張鈞華為張漢雄的大兒子，家族藍綠通吃，幾乎長年掌握梓官區漁會。

檢調調查，張騏晟為求順利當選，涉嫌於今年5月間，與競選團隊在岡山區、橋頭區等地的餐廳，假借舉辦母親節餐會名義，無償交付市價超過490元的西點禮盒數十盒給選區內具有投票權的選民。

此外，檢調發現張騏晟的父親與胞兄曾任及現任漁會要職、掌握相關資源，雙方竟與蔡姓、歐姓及林黃姓等漁會工作人員自2025年間起，共同以不實文件協助不具漁民身分的人取得漁民資格及未來補助，以此作為投票支持的對價，要求至少10名選民在選舉時投給張。

檢察官訊問後，認為張騏晟、張漢雄及張鈞華等3人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，以及加重詐欺、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，且有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，具備羈押原因與必要，依法向法院聲請羈押禁見。

其餘3名共犯及10名選民，檢方雖認有羈押原因但無羈押必要，分別諭知10萬至30萬元不等金額交保，其餘則請回。