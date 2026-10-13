狠砍人妻19刀奪命⋯恐怖小王二審仍否認想殺人 再判無期徒刑

男子宿世新與蔡姓人妻舊情復燃，前年不滿女方提分手，憤而持折疊刀猛刺蔡女19刀致死，一審依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身；宿不服判太重提起上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判處無期徒刑。可上訴。

宿世新和蔡女多年前曾是男女朋友，1999年分手失聯多年，直到2022年7月10日才重新取得聯繫，蔡女雖結婚生子，仍再度與宿交往。未料，2人交往一年餘後，蔡女再度提出分手，宿心生不滿，並多次傷害蔡女。

2024年11月25日上午9時許，宿世新帶著折疊刀前往蔡女的工作地點，並將人約出至路邊花台談話，兩人對話長達58分28秒。過程中，宿多次觸碰蔡女頭部、肩膀、手部，蔡女則拒絕親密接觸。

當蔡女欲離開現場時，宿世新立即起身抓住蔡女，並從褲袋取出長約9公分的折疊刀猛刺19刀，造成蔡女胸、腹、背部多處致命傷，心臟、肝臟、肺臟均遭刺穿，送醫仍因出血性休克身亡。

宿世新見蔡女倒地不起，才持彈簧刀刺向自己左胸，路人見狀上前幫忙，拿交通錐打掉宿手中的彈簧刀，並報警處理；隨後，宿晃到一旁花圃坐下抽菸，最終遭警方逮捕。

宿世新被依殺人罪嫌起訴。一審士林地院國民法官庭審理認為，宿出社會後已有多項恐嚇、傷害等前科，均遭判刑在案，其中更有2次是他出手家暴蔡女。

一審考量，宿世新持刀狠殺蔡女奪她性命，讓蔡女生前承受莫大痛苦，她的親人也面臨天人永隔之慟，創傷更鉅。然而，宿審理迄今仍未坦認犯殺人罪，更未取得蔡女家屬諒解，不見他體恤蔡女家屬的悲痛，犯後態度不佳，判他無期徒刑，褫奪公權終身。

案件上訴二審，宿世新仍否認有殺人犯意，辯稱「只是想傷害蔡女」才害對方身亡，強調自己從頭到尾都沒有要殺她。他的律師則表示，宿只有傷害犯意，且一審對於宿的生活狀況、品行、智識程度等僅條列資料而未評價，有違法之處。

檢方則反駁稱，一審已經調查明確且論述清楚，宿世新的犯行是出於殺人故意，原判決沒有違背經驗或論理法則，科刑也沒有逾越或濫用，認為宿上訴無理由，請求駁回上訴。