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檜意森活村欠權利金又遇火災 法院判原營運商賠2530萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市知名觀光景點檜意森活村爆發營運欠款及火災賠償爭議，原營運業者檜意森活村公司因積欠權利金、違約金，加上園區木造建築遭火災毀損，遭農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提告求償。嘉義地院審理後，判決業者應給付2530萬6561元及利息，全案可上訴。

判決書記載，林鐵處2013年與檜意森活村公司簽訂委託營運契約，2024年3月再續約5年，原定營運至2029年2月底。業者須按年繳納土地租金、定額權利金及依營業收入計算的營運權利金。

不過，業者2024年度應繳營運權利金1736萬7459元，未依期限付款，雙方協議分6期清償，業者卻從第3期開始延遲繳納，後續又積欠2025年度營運權利金1667萬8646元及相關違約金。林鐵處多次催繳未果，2026年1月15日終止營運契約。

除欠款外，園區2024年8月7日凌晨發生火災，進駐T09建築的三合美食品公司，因店內電風扇電源線短路起火，造成竹筋泥牆及木質天花板燒毀，修復費用達1066萬8615元，扣除保險理賠342萬元，尚有724萬8615元損失。

檜意森活村公司辯稱，火災是進駐廠商使用的電器故障所致，並非園區公共設施管理疏失，且已定期進行消防安全檢測，不應負賠償責任。

法院認為，三合美公司屬於契約約定的分包廠商，依雙方契約，即使火災並非營運業者直接造成，仍須負連帶賠償責任，業者抗辯不可採。

此外，契約終止後，業者未清除遺留物品，林鐵處另支出29萬8000元清理費，部分營運資產短少也須賠償1632元。

嘉義地院認定林鐵處求償有據，判決檜意森活村公司應給付2530萬6561元，訴訟費用由業者負擔，全案可上訴。

嘉義市知名觀光景點檜意森活村，原營運業者因積欠權利金及火災損害賠償等爭議，遭林鐵處提告求償，嘉義地院判決應給付2530萬餘元。聯合報系資料照
嘉義市知名觀光景點檜意森活村，原營運業者因積欠權利金及火災損害賠償等爭議，遭林鐵處提告求償，嘉義地院判決應給付2530萬餘元。聯合報系資料照

檜意森活村 火災 嘉義

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