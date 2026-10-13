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影／破解日本衛星B-CAS卡網路兜售3年侵權6億 台中不肖業者落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局智慧財產權偵查大隊，近日破獲一個販售破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團。業者以合法衛星器材公司為掩護，在網購平台兜售號稱可免費收看日本所有BS頻道的破解卡，販售長達3年，國內外有6家電視公司著作權受害，權利人估算侵權市值逾6億元，警方查獲林姓男子等4名嫌犯，全案依違反著作權法等罪嫌函送法辦。

警方調查，智慧財產權偵查大隊主動偵查發現，網購平台上有賣家販售B-CAS卡，並宣稱可免費收看所有BS頻道，NHK頻道也不會出現浮水印。警方採證後送交日本B-CAS公司鑑定，確認為破解卡片，經日本內容產品海外流通促進機構（CODA）及中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會提出告訴，隨即成立專案小組，報請台中地檢署檢察官林忠義指揮。

專案小組經長期跟監蒐證，發現林姓男子（59歲）、林姓女子（48歲）、林姓男子（50歲）、林姓女子（45歲）等4人成立衛星器材公司，以合法掩護非法販售破解卡。

警方在今年6月23日持搜索票，前往台中市西屯區4人實際經營處所及住所搜索，查扣B-CAS破解卡29張、轉接卡15件、電腦主機1台，以及衛星訊號接收盒、天線接收碟盤各1組。檢察官複訊後，全案依違反著作權法及偽造文書等罪，函送法辦。

日本CODA代表理事近期拜會刑事局表達感謝。刑事局表示，此案有助提升我國保護智慧財產權的國際信譽，呼籲民眾勿心存僥倖，使用侵權產品也可能淪為違反著作權法的幫兇，應選用合法收視來源，以保障收視品質及服務。

刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，查獲林姓業者等4人，查扣衛星天線接收碟盤等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，查獲林姓業者等4人，查扣衛星天線接收碟盤等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，可侵權收看BS、 NHK等頻道，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，可侵權收看BS、 NHK等頻道，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，可侵權收看BS、 NHK等頻道，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，可侵權收看BS、 NHK等頻道，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，可侵權收看BS、 NHK等頻道，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，可侵權收看BS、 NHK等頻道，查獲林姓業者等4人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，查獲林姓業者等4人。圖／刑事局提供
刑事局破獲破解日本衛星訊號B-CAS卡的集團，查獲林姓業者等4人。圖／刑事局提供

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