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尪離家4年音訊全無 桃園人妻心碎訴離...獲獨任親權

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有對年輕夫妻結婚近10年，丈夫卻從4年多前開始頻繁晚歸，最後離家失聯至今，妻子曾向八德警方申報丈夫失蹤，獨力照顧未成年子女、盼夫回，今年終於心死訴請離婚；桃園地院認定夫妻婚姻已無回復希望，判准離婚，孩子親權由母親單獨行使。

判決指出，這對夫妻於2012年8月23日結婚，婚後住在桃園市八德區，育有名未成年子女。妻子主張，丈夫自2022年起經常傍晚外出，返家時間愈來愈晚，後來甚至相隔數日才回家，對於外出的去向及原因也不願說明，雙方因此發生爭執。

正因為丈夫曾多日未返家，妻子因而向當地派出所申報失蹤人口，沒想到2022年5、6月間某日丈夫離家後，便再也沒有回來過，至今音訊全無。妻子認為，丈夫長期離家，夫妻間的信任與感情早已動搖，婚姻已失去維持的基礎，因此向法院訴請離婚。

除了婚姻關係，孩子的照顧與親權歸屬也是訴訟重點。妻子表示，丈夫離家多年，未曾與未成年子女聯繫，自己則一直獨力照顧孩子，盼由法院判定孩子的權利義務由她單獨行使、負擔，以確保孩子生活穩定。

桃園地院審理時，丈夫經合法通知，仍未出庭，也未提出書狀陳述意見。法院調閱桃園市政府警察局八德分局提供的失蹤人口系統資料，並參酌未成年子女在法院的陳述，認為妻子所述丈夫長期離家、失去聯繫等情況有所依據。

法院指出，夫妻不僅長期分居，情感也已疏離，婚姻徒具形式，沒有實質共同生活。丈夫長期未返回共同住所，且持續與妻子分居，足以認定婚姻已經破裂，沒有恢復希望，因此依民法規定判准離婚。

至於孩子親權，法院委託桃園市助人專業促進協會進行社工訪視。訪視報告指出，丈夫離家失聯，夫妻無法共同處理孩子的照顧及相關事務，可能不利於孩子權益；孩子目前由母親獨立照顧，生活情況尚稱穩定，由母親單獨行使親權，也有助於申請相關社會福利資源，提升生活照顧及經濟保障。

法院綜合孩子的年齡、目前受照顧情形、訪視結果及孩子在法院的陳述，認為由母親單獨行使、負擔未成年子女的權利義務，較符合孩子的最佳利益，判決准予雙方離婚，孩子親權由母親單獨行使、負擔，訴訟費用由丈夫負擔。

桃園有對結婚近10年的夫妻，因丈夫自2022年中離家後未歸，妻子心碎訴請離婚，桃園地院認定夫妻婚姻已無回復希望，判准離婚，孩子親權由母親單獨行使。記者陳恩惠／攝影
桃園有對結婚近10年的夫妻，因丈夫自2022年中離家後未歸，妻子心碎訴請離婚，桃園地院認定夫妻婚姻已無回復希望，判准離婚，孩子親權由母親單獨行使。記者陳恩惠／攝影

桃園 失蹤 失聯

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