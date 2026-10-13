影／外交部資安系統竟藏陸製程式 坤侑科技等4廠商重金交保

外交部外館資訊管理系統爆出內藏大陸原始碼。「安和科技」涉將大陸合作開發的軟體在台重新包裝，透過「坤侑科技」出面投標，並找「鎰威科技」修改原始碼介面，順利取得3年度標案，調查局認為有資安疑慮，昨搜索約談4名廠商到案，台北地檢署複訊後，凌晨依違反政府採購法命4人分別以20至25萬元交保、均限制出境出海。

約談對象包括坤侑科技負責人江家德25萬交保、安和科技負責人呂宜坤20萬交保、鎰威科技負責人吳聲振20萬交保、坤侑科技業務代表詹仲昕20萬交保。4人不到1小時就湊足85萬保金，魚貫離開地檢署，沒有多做表示。

坤侑科技深耕國安、資安與治安等高門檻應用領域多年，擅長系統整合與資料治理，結合AI影像辨識、地理資訊系統（GIS），將不同系統與資料串聯至決策應用，日前才獲頒「國家品牌玉山獎–傑出企業類」，沒想到涉弊遭重金交保，震驚資安界。

外交部去年12月資安稽核發現，安裝在外館電腦的資安軟體竟有大陸地區原始碼，且外館幾乎全部淪陷，立即向調查局報案，新北市處資安科認為有國安問題，報請北檢檢察官廖彥鈞指揮偵辦。

調查顯示，呂宜坤早年與從事內網安全領域的大陸廣州「溢信科技」合作開發軟體IP-guard（端點安全與檔案加密系統），軟體原始碼來自大陸地區，呂男在台灣重新將軟體包裝為「ITS系統」，再借坤侑科技名義投標，2023至2025連續三年得標，總標金2千多萬元。

據調查，坤侑科技在共同供應契約網站上，標榜自己擁有「ITS系統」，因而與外交部簽約，但實際上坤侑科技的軟體根本是安和科技產品。

調查局查出，呂宜坤明知公務機關禁止使用大陸廠牌資通訊產品，仍簽下切結書，聲稱軟體是台灣原創，私下卻透過江家德以坤侑科技出名投標，取得外交部資訊資產管理軟體採購案，過程中找詹仲昕協助修改大陸程式介面。

鎰威科技負責人吳聲振（左）涉違反政府採購法，檢方諭令20萬交保、限制出境出海。記者葉信菉／攝影

安和科技負責人呂宜坤（中）涉違反政府採購法，檢方諭令20萬交保、限制出境出海。記者葉信菉／攝影

坤侑業務代表詹仲昕（右）涉違反政府採購法，檢方諭令20萬交保、限制出境出海。記者葉信菉／攝影