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外交部外館資安軟體爆雷 國家傑出商坤侑科技涉國安疑慮送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

外交部外館資訊管理系統爆出含有大陸原始碼。「安和科技」涉將大陸合作開發的軟體在台重新包裝，透過「坤侑科技」出面投標，並找「鎰威科技」修改原始碼介面，拿下3年度標案，調查局新北市處認有資安疑慮，搜索約談4名廠商到案，深夜移送台北地檢署複訊，全案朝違反政府採購法偵辦。

檢調約談對象包括安和科技負責人呂宜坤、坤侑科技負責人江家德、坤侑科技業務代表詹仲昕、鎰威科技負責人吳聲振。

據了解，坤侑科技深耕國安、資安與治安等高門檻應用領域多年，擅長系統整合與資料治理，將不同系統與資料串聯至決策應用，日前才獲頒「國家品牌玉山獎–傑出企業類」，沒想到涉弊遭搜索，震驚資安界。

外交部去年12月資安稽核發現，安裝在外館電腦的資安軟體竟有大陸地區原始碼，且外館幾乎全部淪陷，恐有資安疑慮，向調查局報案，新北市處資安科認為有國安問題，報請北檢檢察官廖彥鈞指揮偵辦。

調查顯示，呂宜坤早年與從事內網安全領域的大陸廣州「溢信科技」合作開發軟體IP-guard（端點安全與檔案加密系統），軟體原始碼來自大陸地區，呂男在台灣重新將軟體包裝為「ITS系統」，再借坤侑科技名義投標，2023至2025連續三年得標，總標金2千多萬元。

據調查，坤侑科技在共同供應契約網站上，標榜自己擁有「ITS系統」，因而與外交部簽約，但實際上坤侑科技的軟體根本是安和科技產品。

調查局查出，呂宜坤明知公務機關禁止使用大陸廠牌資通訊產品，仍簽下切結書，聲稱軟體是台灣原創，私下卻透過江家德以坤侑科技出名投標，取得外交部資訊資產管理軟體採購案，過程中還找詹仲昕協助修改大陸程式介面。

坤侑科技負責人江家德涉違反採購法遭調查局約談。記者葉信菉／攝影
坤侑科技負責人江家德涉違反採購法遭調查局約談。記者葉信菉／攝影

安和科技負責人呂宜坤遭調查局約談。記者葉信菉／攝影
安和科技負責人呂宜坤遭調查局約談。記者葉信菉／攝影

鎰威科技負責人吳聲振遭調查局約談。記者葉信菉／攝影
鎰威科技負責人吳聲振遭調查局約談。記者葉信菉／攝影

坤侑科技業務代表詹仲昕遭調查局約談。記者葉信菉／攝影
坤侑科技業務代表詹仲昕遭調查局約談。記者葉信菉／攝影

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