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外館資安系統爆含陸原始碼 廠商4人約談到案

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業陳熙文詹宜庭／台北報導

外交部外館資訊管理系統爆出含有大陸原始碼。「安和科技」涉將大陸合作開發的軟體在台重新包裝，輾轉透過「坤侑科技」出面投標，找來「鎰威科技」修改原始碼介面，順利拿下三年度標案，調查局認有資安疑慮，昨天搜索約談四人到案，深夜移送台北地檢署複訊，全案朝違反政府採購法偵辦。

檢調約談對象包括安和科技負責人呂宜坤、坤侑科技負責人江家德、坤侑科技業務代表詹仲昕、鎰威科技負責人吳聲振，以及數名證人到案說明。

外交部去年十二月資安稽核發現，安裝在外館電腦的資安軟體竟有大陸地區原始碼，且外館幾乎全部淪陷，恐有資安疑慮，向調查局新北市調查處報案。

檢調掌握，呂宜坤早年與從事內網安全領域的大陸廣州「溢信科技」合作開發軟體IP-guard（端點安全與檔案加密系統），軟體原始碼來自大陸地區，呂男在台灣重新將軟體包裝為「ITS系統」，再借坤侑科技名義投標，二〇二三至二○二五連續三年得標，總標金兩千多萬元。

據調查，坤侑科技在台銀的共同供應契約網站上，標榜自己擁有「ITS系統」，因而與外交部簽約，但實際上坤侑科技的軟體是安和科技產品。

檢方追查，呂宜坤明知公務機關禁止使用大陸廠牌資通訊產品，仍簽下切結書，聲稱軟體是台灣原創，私下卻透過坤侑科技出名投標，取得外交部資訊資產管理軟體採購案，過程中還找鎰威科技助修改大陸程式介面。

外交部昨證實，軟體部分檔案確實發現有中國大陸公司的簽章，後續將配合相關單位查處，倘確認有違法情事，將依契約對廠商究責。

相關廠商連續三年取得外交部標案，國民黨立委黃建賓痛批，外交部身為國家對外事務的第一線，掌握大量敏感外交資訊，資安防護理應是重中之重，大陸來源的軟體竟然能堂而皇之進入外交部，甚至安裝在駐外館處的電腦裡，整整三年才被發現，外交部的資安管理難道已經螺絲鬆了嗎？

外館 資安 外交部

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