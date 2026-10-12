公務車私用載多名女友出遊 彰化1鄉代會主席遭訴

彰化縣一名鄉代會主席涉嫌公車私用，除就醫、辦理私事，還接送多名女友，明知使用公務車不能支領鄉代會開會期間的交通費仍申報領取。彰化地檢署偵結，依犯公務員假借職務機會上詐欺取財、背信兩罪提起公訴。

起訴書指出，這名鄉代會主席明知公務車使用用途，仍於2024年6月至去年5月間多次使用鄉代會公務車載女友到汽車旅館、到桃園市找朋友打牌、載女友到台南縣就醫、到台南縣找女網友等進行私人行程，公車私用卻到中油加油站簽帳加油，涉嫌獲得節省油料費及租車費之利益2萬8438元。

這名鄉代明知鄉代會定期會期間使用公務車不得支領交通費，仍在鄉代會第22屆第3次定期會、第22屆第5次定期會，登記申領出席的交通費兩次，涉嫌詐領2千元。

全案經彰檢檢察官指揮彰化縣調查站等單位搜證，從公務車行車記錄器、加油站簽帳單及有關證人供詞，認這名鄉代會主席涉犯假借公務員職務機會上之詐欺取財罪、假借公務員職務機會上之背信罪，依法提起公訴。