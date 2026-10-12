台泥綠能3幹部將漁電共生廠商當提款機 恐嚇、護航收回扣逾7千萬遭訴

台泥綠能公司前總經理特助莊松暉涉嫌恐嚇漁電共生下包廠商，若不付1500萬元打點，請款恐將不順利，廠商無奈交付180萬元；莊又夥同前資深經理王力耕、前工地主任謝文偉護航願意給回扣的二間廠商得標，竟藉此取得逾7100萬元回扣朋分，台南地檢署將莊等7人提起公訴。

起訴書指出，台泥綠能公司是上市公司台灣水泥公司百分之百轉投資子公司，莊松暉、王力耕及謝文偉等3人，之前分別為台泥綠能總經理特助、資深專案經理、副理暨工地主任，對參與台泥綠能公司案場的廠商投標或供應商請款驗收等，具有審查權限。

台泥嘉謙綠能公司是台泥綠能持有股份百分之百單一專案子公司，負責「台泥嘉謙綠能義竹漁電共生案」，2020年5月與一間能源股份公司就義竹二期案場簽訂合約，該能源公司同年8月再與下包廠商公司簽約，合約總金額為5400萬元。

該案場是由下包綠能公司進行土地開發，莊松暉知道該綠能公司急需資金周轉，如工程款請款時程有所延誤，將可能導致公司運營重大影響；竟以總經理特助身分，在2022年6月間聯繫王姓負責人，暗示稱必須打點上級長官，須給付1500萬元。

莊松暉涉嫌恐嚇「若不配合給付1500萬元，後續可能請不到工程款」，如同意給付款項，後續除可加速進行，還能介紹承攬三期案場工作；王心生畏懼，被迫應允付款，雙方商議後，最終同意分三期付款共500萬元給莊，且莊要求須以現金支付。

莊2022年8月先在高鐵台南站收到180萬元，結果該綠能公司二期工程款沒有取得，也沒有承接到三期案場工程，莊竟仍持續索討剩餘款項，王姓負責人拒絕給付，報案提告。

另外，義竹一期案場工程擔任一間電機股份有限公司下包施作的張姓承包商，結識謝文偉後，2022年年初得知即將進行二期案場統包工程建置，向謝表示有意透過電機公司得標、施作，願給予回扣換取本案順利得標及後續工程進展順利；謝向王文耕回報，王應允謝、張二人協商細節。

王告知莊松暉，雙方談妥以協助訂立較嚴格審查規範方式，排除電機公司以外投標廠商，再由謝利用擔任二期案場專案主辦人機會，在2022年7月護航、透漏資料讓張姓承包商得標；張將回扣費用隱藏墊高為「機電工資」費用後投標，得標後於2022年底至2023年11月間，分期給付回扣費用共2990萬元予莊等人朋分。

3人取得款項後，均以分次、化整為零小額存款方式存入帳戶，以此方式隱匿犯罪所得或掩飾其來源；莊松暉另為掩飾收受回扣犯行，2025年11月另與其選任辯護人黃姓律師、張姓廠商在台北市松山區辦公室共同商討因應方式及訴訟對策，偽製不實勞務工作承攬契約書，藉以掩飾隱匿犯罪所得來源。

王立耕又趁利用辦理義竹漁電共生二期太陽能模組案機會，得知中國大陸太陽能模組代理商連姓總經理有意得標採購案件，並願給予回扣，王允諾由台泥嘉謙綠能向中國公司採購，並由連的公司支付合約價格特定比例回扣費；王告知莊、謝後，再以協助訂立較嚴格審查規範方式護航。

於是義竹案場、龍江案場均在2022年5月由中國或連的公司得標，再將回扣費用隱藏為太陽能模組採購報價後投標，並於得標後給付回扣費用27萬831美元、9萬321美元、98萬5370美元予莊等人（逾新台幣4200萬元），並以匯往海外帳戶等方式掩飾隱匿犯罪所得來源。

案經檢肅黑金專組檢察官王宇承今年6月指揮調查局台南市調查處至台泥綠能公司搜索偵辦，認定莊等人涉犯刑法第342條第1項之背信、刑法第346條第1項之恐嚇取財罪、洗錢防制法等罪嫌，依法提起公訴。

檢察官請法院審酌，莊松暉、王力耕、謝文偉等人犯後態度、勾串證詞、妨害司法調查所導致的資源耗損、案件分工情節、收受不法款項之數額、是否繳回犯罪所得等情狀，予以量處適當刑度。

台泥綠能公司前總經理特助莊松暉涉嫌恐嚇漁電共生下包廠商付款打點，還夥同前資深經理王力耕、前工地主任謝文偉護航取得逾7100萬元回扣朋分。圖為義竹鄉漁電共生案場。聯合報系資料照