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高雄梓官區漁會疑涉賄選被搜索 高雄前海洋局長父子被約談

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄橋頭地檢署查察賄選，今天傳出搜索梓官區漁會，約談總幹事張鈞華及其胞弟、無黨籍市議員參選人張騏晟到案，另兩人的父親、高雄市前海洋局長張漢雄也被約談，橋檢傍晚證實，強調案件仍在偵辦中，案情待釐清。

張騏晟綽號「二哥」，擁有高雄科技大學水產科技產業博士學位，創辦漁夫鮮撈電子商務平台推廣海鮮產業，扎根大岡山地區超過10年，致力於推動在地農漁產銷，在網路社群經營有成，臉書、IG都有不少粉絲。

張騏晟今年用無黨籍參選2026年第三選區議員，被視為下屆市議員「黑馬」；他雖自詡為政治素人，但其家族實力雄厚，父親張漢雄於縣市合併前曾任梓官鄉長、鄉代會主席，也曾任梓官區漁會總幹事，並曾任高雄市海洋局長。

現任梓官區漁會總幹事張鈞華為張漢雄的大兒子，家族藍綠通吃，幾乎長年掌握梓官區漁會，如今張騏晟捲入賄選風波，連帶梓官區漁會遭到搜索，且父子均被約談，恐影響後續選情及家族勢力。

前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨籍身分投入議員選戰。圖／翻攝自張騏晟臉書
前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨籍身分投入議員選戰。圖／翻攝自張騏晟臉書

賄選 高雄 海洋

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