嗨過頭！酒店經紀開毒趴害死女友 轉讓禁藥致死罪判2年6月

從事酒店經紀工作的劉姓男子承租台北市套房，與女友在套房內開毒趴時，女友突然失去意識，劉遲至3個多小時才打119報案，致女友死亡，檢警相驗，依藥事法轉讓禁藥致人於死罪起訴劉，台北地院審理，今判劉有期徒刑2年6月。可上訴。

劉2023年1月起和女友交往，為方便約會，由女方出面在台北市八德路2段以每月3萬5千元承租套房，利用休假時間約女友到套房開毒趴，2023年6月30日晚上，2人玩到7月2日凌晨，大量服用俗稱神仙水、愷他命、喵喵等違禁藥品、毒品。

檢方指控，2023年7月2日清晨1時許，劉發現女友失去意識，卻沒有反應，當天凌晨5時許，才打電話找救護人員到場，但錯過黃金搶救時間，女友到院前死亡，醫院抽血發現死者體內含有多種毒藥物，通報警方處理。

檢警獲報到事發套房搜索，發現有部分毒品已被丟入馬桶，轉往劉男住處搜索，2處分別找到相同的藥物。

檢方偵辦時，劉否認餵毒害死女友，但對毒品來源無法交代，甚至推稱是女友自帶毒品到套房施用，檢察官不採信劉的辯詞，聲請羈押劉獲准，結案依轉讓禁藥致死等罪將劉提起公訴。

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