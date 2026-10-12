外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

外交部去年12月資安稽核時發現，安裝在多處外館的資訊資產管理系統出包，疑似含有大陸地區的原始碼。台北地檢署指揮調查局新北市調查處追查，「安和科技」透過「坤侑科技」出名投標、「鎰威科技」修改使用者介面等方式，取得3年標案約2千多萬元，今專案小組依涉違反政府採購法，搜索10處、約談4名被告到案，今晚陸續移送複訊。

全案源於，外交部去年12月例行性資安稽核，驚覺資安軟體系統竟有大陸的原始碼，此套軟體早已安裝在我國多處外館，恐有資安疑慮，隨即向調查局報案。

檢調掌握，「安和科技」呂姓負責人早年與從事內網安全領域的大陸廣州「溢信科技」合作開發軟體IP-guard（端點安全與檔案加密系統），軟體原始碼來自大陸地區，卻涉嫌在台灣重新包裝，經「坤侑科技」出名投標取得外交部3年（2023年至2025年間）的資訊資產管理軟體採購標案；「鎰威科技」涉嫌協助修改使用者介面，並提供維護服務。

專案小組今兵分10路搜索安和科技、坤侑科技、鎰威科技等3家公司及公司負責人住居所，並約談安和科技呂姓負責人、坤侑科技江姓負責人、坤侑科技詹姓業務代表、鎰威科技吳姓負責人等4名被告，及數名證人到案釐清。

網路資料顯示，「安和科技」主要提供端點安全系統、文件加密系統服務，累積超過10年專案導入經驗，客戶服務對象遍及海內外，針對各產業特殊需求而設計應用方案，提供高穩定、高效能、操作簡便的安全管理系統；企業端點資料安全與內部控制防護方案，旨在防止機密資料外洩並管理員工電腦與網路操作行為。