台泥綠能3幹部涉向廠商索回扣 南檢偵結起訴

台泥綠能股份有限公司3幹部涉以恐嚇及掩護得標方式，向參與公司案場廠商或供應商索取回扣，今年6月遭台灣台南地方檢察署向法院聲請羈押獲准，檢察官偵結依背信等罪嫌起訴。

台南地檢署今天發布新聞稿表示，莊姓、王姓及謝姓被告先前分別擔任總經理特助、資深專案經理、副理暨工地主任，對參與公司案場廠商投標或供應商請款驗收等具審查權限。

南檢說，民國111年到114年間，莊姓男子向義竹案場某下包廠商恐嚇指如果不配合給付新台幣1500萬元，後續可能無法請得工程款，廠商被迫同意分3期給付共500萬元。

南檢表示，3人另以協助訂較嚴審查規範方式，護航義竹案場某廠商得標，由下包廠商將回扣費用隱藏墊高為工程費用後投標，於得標後分期給付回扣費用共2990萬元給被告等。

南檢說，莊姓男子為掩飾收受廠商回扣犯行，另與選任辯護人黃姓律師、張姓廠商共同偽製不實勞務工作承攬契約書。

南檢表示，3人另以協助訂較嚴審查規範方式，護航義竹案場、龍江案場某同一廠商得標，再由廠商或代理廠商將回扣費用隱藏為太陽能模組採購報價後投標，得標後給付回扣費用共100多萬美元，以匯往海外帳戶等方式掩飾犯罪所得來源。

南檢說，經檢肅黑金專組檢察官偵查終結，認莊姓男子等涉犯中華民國刑法背信、恐嚇取財與洗錢防制法等罪嫌，依法提起公訴。