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地政所主管涉違法查詢個資133次遭起訴 中市地政局：調離原職配合法辦

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市中正地政事務所廖姓課長為向林姓男子求償，竟假借職務上之機會，擅自登入地政整合系統WEB板，未經同意接連偷查林的統編歸戶地籍資料、土地地號及物建號資料高達133次，檢方偵結依違反個人資料保護法起訴廖，請法院依法加重其刑。中市地政局表示，已將當事人調離原職，將全力配合後續司法程序。

地政局指出，市府今年3月6日接獲該案檢舉後，地政局政風室第一時間依規查辦，查知當事人疑因私人債務糾紛，於2023年3月至2025年12月間，利用職務機會登入公務系統查詢地籍資料等個資，但未有對外洩漏情形。今年4月14日，地政局政風室主動陪同當事人及律師前往台中地檢署自首並接受偵辦，目前全案已由檢察官偵結起訴。

地政局強調，對同仁違法侵害民眾隱私絕不護短，地政局也將持續檢討系統權限管理、查詢紀錄稽核及內部控管機制，強化個資保護並辦理法治教育，杜絕類似情事再次發生。

檢方查，廖男2023年起擔任中正地政所課長，他因和林男間具有債權、債務關係，林為了解對方財產狀況以利進一步求償，竟然假借職務上可利用地政整合系統WEB板查詢個人資料的權利，未經林同意或申請，就擅自查詢。

檢方發現，廖2023年3月28日在地政整合系統WEB板，輸入自己帳號、密碼及業務管理事由後，查詢林的統編歸戶地籍資料等個資。

此外，廖同年3、4月間，同樣用該系統查詢林在北屯區的土地地號等個資5次；另同年3月至2025年12月間，繼續查詢林北屯區物建號資料127次，以此違法搜集林的個資。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

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