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台南電子遊戲場業者遭罰拒繳25萬 遭扣押存款趕緊繳清
55歲薛姓男子是電子遊戲場業負責人，因未依規定於事前辦理變更登記即擴大營業面積，今年遭台南市經濟發展局裁罰25萬元，逾期未繳納；經移送法務部行政執行署台南分署強制執行，執行人員發現薛有存款可供執行，經扣押薛的存款債權，薛接獲扣押命令，即到場繳清全部欠款。
台南分署指出，台南市府各機關特定行業公共安全聯合稽查小組，今年查獲薛姓負責人違反電子遊戲場業管理條例第11條第3項，經發局依同條例第24條規定裁罰25萬元，薛逾期不繳納，7月間移送分署；執行人員調查發現薛男有存款可供執行，乃核發執行命令扣押薛的存款債權。
薛接獲扣押命令，發現存款被扣押，近日已趕到分署，繳清全部欠款；分署提醒，電子遊戲場營業場所面積變更，應事前辦理變更登記，否則負責人將面臨依同條例第24條規定，處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未改善者，得按日連續處罰。
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